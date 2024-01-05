Українські пілоти можуть завершити навчання на F-16 у США "десь пізніше цього року" - Пентагон

Українські пілоти можуть завершити навчання на літаках F-16 у США "десь пізніше цього року", заявив речник Пентагону Пет Райдер на брифінгу 4 січня, передає УНН.

Навчання продовжується в Арізоні. Залежно від рівня навичок пілота, воно може становити від п'яти до восьми місяців. І тому, я сподіваюся, ви знаєте, десь пізніше цього року ми почнемо бачити тих випускників-пілотів. Але у мене немає для вас жодної конкретики - сказав Райдер.

На запитання, коли планується, що F-16 з’являться в Україні, Райдер вказав, що у нього "немає конкретних дат, щоб повідомити".

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