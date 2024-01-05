Украинские пилоты могут завершить обучение на F-16 в США "где-то позже в этом году" - Пентагон
Киев • УНН
Украинские пилоты могут завершить обучение на F-16 в США позже в этом году, но конкретных дат нет.
Украинские пилоты могут завершить обучение на самолетах F-16 в США "где-то позже в этом году", заявил спикер Пентагона Пэт Райдер на брифинге 4 января, передает УНН.
Обучение продолжается в Аризоне. В зависимости от уровня навыков пилота, оно может составлять от пяти до восьми месяцев. И поэтому, я надеюсь, вы знаете, где-то позже в этом году мы начнем видеть тех выпускников-пилотов. Но у меня нет для вас никакой конкретики
На вопрос, когда планируется, что F-16 появятся в Украине, Райдер указал, что у него "нет конкретных дат, чтобы сообщить".
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