Нидерланды решили начать подготовку первых 18 самолетов F-16 для поставки в Украину - Зеленский

Готовится законопроект, для введения мобилизации украинских мужчин за рубежом

Проект украинского закона обязывает всех мужчин, в том числе тех, кто находится за границей, перерегистрироваться на военную службу; невыполнение этого требования может привести к консульским и банковским ограничениям. Ожидается, что законопроект будет рассмотрен в парламенте в январе 2024 года.