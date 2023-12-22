Нидерланды решили начать подготовку первых 18 самолетов F-16 для поставки в Украину - Зеленский
Киев • УНН
Нидерланды подготовят первые 18 самолетов F-16 для поставки в Украину, что подтвердил Президент Украины Зеленский после переговоров с премьер-министром Нидерландов Рютте.
Правительство Нидерландов приняло решение начать подготовку первых 18 самолетов F-16 для доставки в Украину. Об этом сообщил Президент Украины Владимир Зеленский в пятницу по итогам разговора с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте, пишет УНН.
Я разговаривал с премьер-министром Марком Рютте, чтобы поблагодарить правительство Нидерландов за его решение начать подготовку первых 18 самолетов F-16 для доставки в Украину
Президент сообщил, что также поблагодарил Нидерланды за активную поддержку открытия переговоров о вступлении Украины в ЕС и подчеркнул важность скорейшего предоставления Украине 50 миллиардов евро долгосрочной помощи ЕС.
"Мы обсудили события на передовой, ситуацию в Черном море и текущие военные потребности Украины, в частности артиллерию, беспилотники и ПВО", - указал Зеленский.
"Мы договорились продолжать совместную работу по гарантиям безопасности после Вильнюсской декларации G7. Мы также обсудили следующую встречу по Формуле мира и усилия по дальнейшей консолидации международной поддержки украинского видения справедливого мира", - отметил Глава государства.
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Нидерланды решили начать подготовку первых 18 самолетов F-16 для поставки в Украину - Зеленский
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