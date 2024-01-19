Українські кіберволонтери успішло атакували держпідприємство рф та здобули інформацію про військові об’єкти ворога - ГУР
Київ • УНН
Українські кіберволонтери з організації Blackjack провели успішну атаку на російське державне підприємство, отримавши 1,2 терабайта даних, пов'язаних з більш ніж 500 російськими військовими об'єктами.
Фахівці української організації Blackjack здійснили успішну кібератаку на російське державне підприємство, яке виконує усі будівельні підряди для міноборони рф. Вилучена документація на понад 500 об’єктів російського оборонного відомства. Про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони України, пише УНН.
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Йдеться про "федеральное государственное унитарное предприятие "главное военно-строительное управление по специальным объектам" (ФГУП "ГВСУ по специальным объектам")
Вдалу операцію здійснили фахівці української організації Blackjack ― кіберволонтери майстерно проникли до бази даних російської держкомпанії та здобули 1,2 терабайти цінних даних
Серед отриманого масиву ― технічна документація на понад 500 об’єктів міноборони рф.
Критично важливу інформацію про російські військові об’єкти, які вже завершені, перебувають на етапі будівництва/реконструкції або заплановані до зведення, передали для Сил безпеки та оборони України.
"У межах кібероперації усі вказані дані були видалені із серверів підприємства рф, що на певний час паралізує будівництво нових об’єктів московських терористів", - вказали у розвідці.
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