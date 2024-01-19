Украинские киберволонтеры успешно атаковали госпредприятие рф и получили информацию о военных объектах врага - ГУР

Специалисты украинской организации Blackjack осуществили успешную кибератаку на российское государственное предприятие, которое выполняет все строительные подряды для минобороны рф. Изъята документация на более 500 объектов российского оборонного ведомства. Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины, пишет УНН.

Детали

Речь идет про "федеральное государственное унитарное предприятие "главное военно-строительное управление по специальным объектам" (ФГУП "ГВСУ по специальным объектам")

Удачную операцию осуществили специалисты украинской организации Blackjack - киберволонтеры мастерски проникли в базу данных российской госкомпании и получили 1,2 терабайта ценных данных - говорится в сообщении ГУР.

Среди полученного массива - техническая документация на более 500 объектов минобороны рф.

Критически важную информацию о российских военных объектах, которые уже завершены, находятся на этапе строительства/реконструкции или запланированы к возведению, передали для Сил безопасности и обороны Украины.

"В рамках кибероперации все указанные данные были удалены с серверов предприятия рф, что на время парализует строительство новых объектов московских террористов", - указали в разведке.

Партизаны зафиксировали переброску носителя сверхзвуковых ракет "Оникс" в оккупированном Крыму