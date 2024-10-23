Українські доларові облігації зростають через ставки на можливу перемогу Трампа - Bloomberg
Київ • УНН
Фондові менеджери активно купують українські доларові облігації, очікуючи перемогу Трампа на виборах у США. Вони сподіваються, що його президентство може сприяти швидшому досягненню миру в Україні.
Фондові менеджери активно купували українські доларові облігації, роблячи ставку на перемогу Дональда Трампа на виборах у США та його можливі дії, які можуть сприяти прискоренню закінчення війни з росією. Пише УНН з посиланням на Bloomberg.
Деталі
У жовтні українські облігації забезпечили майже 6% дохідності, що є одним із найкращих результатів серед ринків, що розвиваються, з цінами, що наблизилися до 50 центів за долар по всій кривій до погашення.
Облігації, виплати по яких прив'язані до економічних показників України, торгуються на рівні понад 70 центів за долар, що є найвищим показником з часу повномасштабного вторгнення росії у 2022 році, коли вони впали до менш ніж 15 центів.
Дмитро Божко з компанії Dragon Capital зазначив, що фонди інвестують у ймовірність того, що президентство Трампа може сприяти швидшому досягненню перемир’я.
"Ця думка доволі поширена на ринку. Особливо це стосується облігацій з погашенням у 2035 та 2036 роках", - сказав він, маючи на увазі облігації, випущені після угоди про реструктуризацію боргу, укладеної в серпні цього року.
Нагадаємо
У понеділок зріс біткоїн, досягнувши тримісячного максимуму через посилення спекуляцій щодо можливої перемоги Дональда Трампа на виборах 2024 року, що сприяло зростанню токена до рекордних показників.