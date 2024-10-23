Украинские долларовые облигации растут из-за ставок на возможную победу Трампа - Bloomberg
Киев • УНН
Фондовые менеджеры активно покупают украинские долларовые облигации, ожидая победу Трампа на выборах в США. Они надеются, что его президентство может способствовать более быстрому достижению мира в Украине.
Фондовые менеджеры активно покупали украинские долларовые облигации, делая ставку на победу Дональда Трампа на выборах в США и его возможные действия, которые могут способствовать ускорению окончания войны с Россией. Пишет УНН со ссылкой на Bloomberg.
Детали
В октябре украинские облигации обеспечили почти 6% доходности, что является одним из лучших результатов среди развивающихся рынков, с ценами, приблизившимися к 50 центам за доллар по всей кривой до погашения.
Облигации, выплаты по которым привязаны к экономическим показателям Украины, торгуются на уровне более 70 центов за доллар, что является самым высоким показателем со времени полномасштабного вторжения России в 2022 году, когда они упали до менее чем 15 центов.
Дмитрий Божко из компании Dragon Capital отметил, что фонды инвестируют в вероятность того, что президентство Трампа может способствовать более быстрому достижению перемирия.
"Это мнение довольно распространено на рынке. Особенно это касается облигаций с погашением в 2035 и 2036 годах", - сказал он, имея в виду облигации, выпущенные после соглашения о реструктуризации долга, заключенного в августе этого года.
Напомним
В понедельник вырос биткоин, достигнув трехмесячного максимума из-за усиления спекуляций относительно возможной победы Дональда Трампа на выборах 2024 года, что способствовало росту токена до рекордных показателей.