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Ціна біткоїна сягнула 3-місячного максимуму в 69 тис. доларів: що стало причиною росту криптовалюти

Київ • УНН

 • 15666 перегляди

Ціна біткоїна сягнула 3-місячного максимуму в $69 тис. через посилення спекуляцій щодо можливої перемоги Трампа на виборах 2024 року. Очікування його перемоги підштовхнули трейдерів до ставок на більш лояльне регулювання криптовалют в США.

Ціна біткоїна сягнула 3-місячного максимуму в 69 тис. доларів: що стало причиною росту криптовалюти

Біткоїн зріс в понеділок, досягнувши тримісячного максимуму через посилення спекуляцій щодо можливої перемоги Дональда Трампа на виборах 2024 року, що сприяло зростанню токена до рекордних показників.

Пише УНН з посиланням на Investing.

Найбільша криптовалюта світу суттєво зросла за останній тиждень на тлі опитувань і прогнозів, які показують збільшення шансів Трампа на перемогу, хоча аналітики все ще вважають президентські перегони непередбачуваними.

Біткоїн виріс на 1,1% до 69 007,1 доларів, наблизившись до історичного максимуму на 5 тис доларів. Перетин позначки в 70 тис доларів стане ключовим сигналом для зростання токена. Згідно з останніми опитуваннями та ринками прогнозів, шанси на перемогу Трампа над кандидатом від Демократичної партії Камалою Гарріс збільшилися. Трамп веде кампанію з прокриптовалютною риторикою, обіцяючи підтримку біткоїну в США, і приймає пожертви в криптовалюті. Очікування його перемоги підштовхнули трейдерів до ставок на більш лояльне регулювання криптовалют в країні, оскільки ця тема є однією з найбільш обговорюваних в індустрії через низку судових позовів від Комісії з цінних паперів і бірж та Міністерства юстиції.

Камала Харріс також обіцяла створити регуляторну основу для криптовалют, але деталі її плану залишаються неясними. З наближенням виборів, які відбудуться через трохи більше двох тижнів, ринки очікують напруженої боротьби.

Це спонукало інвесторів звертати увагу на безпечні активи, як-от долар і золото, ціни на які в понеділок досягли рекордних рівнів. Останні дані про рух капіталу показали, що інституційні інвестори знову почали активно купувати криптовалюти минулого тижня.

Разом з біткоїном значно зросли й інші криптовалюти, оскільки настрої на ринку покращилися.

Друга за величиною криптовалюта, Ефір, зросла на 3,8%, досягнувши 2 740,14 доларів – майже двомісячного максимуму. SOL і ADA показали найкращі результати серед альткоїнів, зростаючи більш ніж на 6% кожен, тоді як XRP і MATIC додали близько 4%.

Серед мем-токенів DOGE зріс на 4,6%.

Нагадаємо 

Минулого тижня ціна біткоїна зросла після того, як кандидатка у президенти від Демократичної партії Камала Гарріс пообіцяла підтримати регуляторну базу для криптовалют.

Ірина Колеснік

Ірина Колеснік

Економіка
Міністерство юстиції США
Біткойн
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