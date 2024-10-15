Ціна біткоїна зросла до 65 тис. доларів на тлі обіцянок Камали Гарріс

Ціна біткоїна зросла у вівторок після того, як кандидатка у президенти від Демократичної партії Камала Гарріс пообіцяла підтримати регуляторну базу для криптовалют, тоді як перспектива відтермінування розподілу Mt Gox також сприяла підвищенню настроїв інвесторів. Пише УНН з посиланням на Investing.

Деталі

Найбільша у світі криптовалюта торгувалася трохи вище діапазону від 50 000 до 65 000 доларів США більшу частину року, але відійшла від своїх пікових значень на вихідних.

Біткоїн піднявся на 2% до 65 395,0 доларів.

Віце-президентка Камала Гарріс у понеділок пообіцяла підтримати нормативну базу для криптовалют, зокрема надавши чорношкірим чоловікам легший доступ до галузі. Однак деталі її плану ще не були оприлюднені.

Попри це, обіцянка Гарріс стала однією з її перших згадок про криптовалютну політику під час останніх агітаційних зусиль, що породило надії, що вона не продовжить репресивний підхід адміністрації Байдена до цієї галузі.

Гарріс веде складну президентську кампанію проти республіканського кандидата Дональда Трампа, до виборів залишилося близько трьох тижнів. Трамп продовжує підтримувати здебільшого прокриптовалютну позицію, і деякі бізнеси, пов’язані з криптовалютою, такі як World Liberty Financial, планують старт наступного тижня.

Обіцянка Гарріс також допомогла трейдерам пом’якшити занепокоєння щодо посилення регулювання після того, як минулого тижня Комісія з цінних паперів та бірж подала до суду на одного з великих гравців ринку криптовалют.

Біткоїн знову піднявся на вихідних після того, як траст неіснуючої біржі Mt Gox відтермінував плани повернення вкрадених біткоїнів кредиторам на рік. Біржа, яка, за повідомленнями, володіла токенами на суму майже 10 мільярдів доларів, почала відшкодовувати збитки кредиторам у липні. Минулого тижня було оголошено, що розподіл завершиться не раніше кінця жовтня 2025 року.

Це затримання зменшило тиск на ринок, оскільки розподіл токенів Mt Gox міг призвести до збільшення пропозиції ї біткоїна і впливу на його ціну.

Ціни на криптовалюти сьогодні: Альткоїни зростають разом із біткоїном

Ширший ринок криптовалют відстежував приріст ї біткоїна. Друга за величиною криптовалюта, ефір, зросла на 2,2% до 2596,08 доларів.

SOL, XRP та ADA піднялися на 1-2%, тоді як MATIC залишився без змін.

Серед мем-токенів DOGE додав 3,4%.

Однак, попри недавнє зростання, більшість криптотокенів зазнали збитків за останні два тижні через відсутність значущих позитивних сигналів для ринку.

Нагадаємо

Вчора ціна біткоїна зросла, продовжуючи відновлення, що почалося у вихідні, після того як неіснуюча криптобіржа Mt Gox оголосила про відтермінування виплат кредиторам на рік.