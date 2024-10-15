Цена биткоина выросла до 65 тыс. долларов на фоне обещаний Камалы Харрис

Цена биткоина выросла во вторник после того, как кандидат в президенты от Демократической партии Камала Харрис пообещала поддержать регуляторную базу для криптовалют, тогда как перспектива отсрочки распределения Mt Gox также способствовала повышению настроений инвесторов. Пишет УНН со ссылкой на Investing.

Детали

Крупнейшая в мире криптовалюта торговалась чуть выше диапазона от 50 000 до 65 000 долларов США большую часть года, но отошла от своих пиковых значений на выходных.

Биткоин поднялся на 2% до 65 395,0 долларов.

Вице-президент Камала Харрис в понедельник пообещала поддержать нормативную базу для криптовалют, в частности предоставив чернокожим мужчинам более легкий доступ к отрасли. Однако детали ее плана еще не были обнародованы.

Несмотря на это, обещание Харрис стало одним из ее первых упоминаний о криптовалютной политике во время последних агитационных усилий, что породило надежды, что она не продолжит репрессивный подход администрации Байдена к этой отрасли.

Харрис ведет сложную президентскую кампанию против республиканского кандидата Дональда Трампа, до выборов осталось около трех недель. Трамп продолжает поддерживать по большей части прокриптовалютную позицию, и некоторые бизнесы, связанные с криптовалютой, такие как World Liberty Financial, планируют старт на следующей неделе.

Обещание Харрис также помогло трейдерам смягчить беспокойство относительно ужесточения регулирования после того, как на прошлой неделе Комиссия по ценным бумагам и биржам подала в суд на одного из крупных игроков рынка криптовалют.

Биткоин снова поднялся на выходных после того, как траст несуществующей биржи Mt Gox отсрочил планы возврата украденных биткоинов кредиторам на год. Биржа, которая, по сообщениям, владела токенами на сумму почти 10 миллиардов долларов, начала возмещать убытки кредиторам в июле. На прошлой неделе было объявлено, что распределение завершится не раньше конца октября 2025 года.

Это задержание уменьшило давление на рынок, поскольку распределение токенов Mt Gox могло привести к увеличению предложения биткоина и влиянию на его цену.

Цены на криптовалюты сегодня: Альткоины растут вместе с биткоином

Более широкий рынок криптовалют отслеживал прирост биткоина. Вторая по величине криптовалюта, эфир, выросла на 2,2% до 2596,08 долларов.

SOL, XRP и ADA поднялись на 1-2%, в то время как MATIC остался без изменений.

Среди мем-токенов DOGE прибавил 3,4%.

Однако, несмотря на недавний рост, большинство криптотокенов понесли убытки за последние две недели из-за отсутствия значимых позитивных сигналов для рынка.

Напомним

Вчера цена биткоина выросла, продолжая восстановление, начавшееся в выходные, после того как несуществующая криптобиржа Mt Gox объявила об отсрочке выплат кредиторам на год.