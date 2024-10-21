Цена биткоина достигла 3-месячного максимума в 69 тыс. долларов: что стало причиной роста криптовалюты

Биткоин вырос в понедельник, достигнув трехмесячного максимума из-за усиления спекуляций относительно возможной победы Дональда Трампа на выборах 2024 года, что способствовало росту токена до рекордных показателей.

Пишет УНН с ссылкой на Investing.

Крупнейшая криптовалюта мира существенно выросла за последнюю неделю на фоне опросов и прогнозов, которые показывают увеличение шансов Трампа на победу, хотя аналитики все еще считают президентскую гонку непредсказуемой.

Биткоин вырос на 1,1% до 69 007,1 долларов, приблизившись к историческому максимуму на 5 тыс долларов. Пересечение отметки в 70 тыс долларов станет ключевым сигналом для роста токена. Согласно последним опросам и рынкам прогнозов, шансы на победу Трампа над кандидатом от Демократической партии Камалой Харрис увеличились. Трамп ведет кампанию с прокриптовалютной риторикой, обещая поддержку биткоина в США, и принимает пожертвования в криптовалюте. Ожидания его победы подтолкнули трейдеров к ставкам на более лояльное регулирование криптовалют в стране, поскольку эта тема является одной из самых обсуждаемых в индустрии из-за ряда судебных исков от Комиссии по ценным бумагам и биржам и Министерства юстиции.

Камала Харрис также обещала создать регуляторную основу для криптовалют, но детали ее плана остаются неясными. С приближением выборов, которые состоятся через чуть более двух недель, рынки ожидают напряженной борьбы.

Это побудило инвесторов обращать внимание на безопасные активы, такие как доллар и золото, цены на которые в понедельник достигли рекордных уровней. Последние данные о движении капитала показали, что институциональные инвесторы снова начали активно покупать криптовалюты на прошлой неделе.

Вместе с биткоином значительно выросли и другие криптовалюты, поскольку настроения на рынке улучшились.

Вторая по величине криптовалюта, Эфир, выросла на 3,8%, достигнув 2 740,14 долларов - почти двухмесячного максимума. SOL и ADA показали наилучшие результаты среди альткоинов, вырастая более чем на 6% каждый, тогда как XRP и MATIC прибавили около 4%.

Среди мем-токенов DOGE вырос на 4,6%.

Напомним

На прошлой неделе цена биткоина выросла после того, как кандидат в президенты от Демократической партии Камала Харрис пообещала поддержать регуляторную базу для криптовалют.