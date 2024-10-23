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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
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Українська "швидка", зрешечена кулями загарбників зс рф, знаходиться у турі містами Франції

Київ • УНН

 • 76757 перегляди

Машина швидкої допомоги, знищена російськими військовими в Україні, демонструється у містах Франції. Ініціатива Ambulance Mitraillée France показує автомобіль з вибитими вікнами на площі в Монпельє до 25 жовтня.

Українська "швидка", зрешечена кулями загарбників зс рф, знаходиться у турі містами Франції

Машина швидкої допомоги експонується у Монпельє до п'ятниці 25 жовтня включно. Це одна з 614 машин "екстренки", які за останні роки війни російські терористи знищили в Україні.

Пише УНН із посиланням на пресслужбу Міністерства охорони здоров’я України та francebleu.

Ініціатива Ambulance Mitraillée France, з метою привернути увагу пересічних французів до жахіття війни і російських воєнних злочинів в Україні, демонструє у містах Франції "швидку", яку російські військові розстріляли у Харківській області.

Вона - одна з 614 машин "екстренки", які за останні роки війни терористи знищили, пошкодили або просто вкрали.

 - ідеться у дописі МОЗ.

Зрешечений кулями автомобіль, у якого були вибиті вікна і лобове скло, експонується з цього вівторка на площі Place du Numéro d'Or у районі Антігона в Монпельє, - до п'ятниці 25 жовтня включно.

Нагадаємо

Раніше УНН повідомляв, що у Торонто проходила фотовиставка про облогу Маріуполя окупаційними військами рф у 2022 році.

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Ігор Тележніков

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