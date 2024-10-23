Украинская "скорая", изрешеченная пулями захватчиков вс рф, находится в туре по городам Франции

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Машина скорой помощи, уничтоженная российскими военными в Украине, демонстрируется в городах Франции. Инициатива Ambulance Mitraillée France показывает автомобиль с выбитыми окнами на площади в Монпелье до 25 октября.

Машина скорой помощи экспонируется в Монпелье до пятницы 25 октября включительно. Это одна из 614 машин "экстренки", которые за последние годы войны российские террористы уничтожили в Украине.

Пишет УНН с ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения Украины и francebleu.

Инициатива Ambulance Mitraillée France, с целью привлечь внимание рядовых французов к ужасу войны и российских военных преступлений в Украине, демонстрирует в городах Франции "скорую", которую российские военные расстреляли в Харьковской области.

Она - одна из 614 машин "экстренки", которые за последние годы войны террористы уничтожили, повредили или просто украли.

- говорится в сообщении. 

Изрешеченный пулями автомобиль, у которого были выбиты окна и лобовое стекло, экспонируется с этого вторника на площади Place du Numéro d'Or в районе Антигона в Монпелье, - до пятницы 25 октября включительно.

Напомним,

Ранее УНН сообщал, что в Торонто проходила фотовыставка об осаде Мариуполя оккупационными войсками рф в 2022 году.

В Черкассах серия взрывов на фоне предупреждений об атаке вражеских дронов23 октября 2024, 05:13 • 12375 просмотров

Игорь Тележников

Игорь Тележников

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