Украинская "скорая", изрешеченная пулями захватчиков вс рф, находится в туре по городам Франции
Киев • УНН
Машина скорой помощи, уничтоженная российскими военными в Украине, демонстрируется в городах Франции. Инициатива Ambulance Mitraillée France показывает автомобиль с выбитыми окнами на площади в Монпелье до 25 октября.
Машина скорой помощи экспонируется в Монпелье до пятницы 25 октября включительно. Это одна из 614 машин "экстренки", которые за последние годы войны российские террористы уничтожили в Украине.
Пишет УНН с ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения Украины и francebleu.
Инициатива Ambulance Mitraillée France, с целью привлечь внимание рядовых французов к ужасу войны и российских военных преступлений в Украине, демонстрирует в городах Франции "скорую", которую российские военные расстреляли в Харьковской области.
Она - одна из 614 машин "экстренки", которые за последние годы войны террористы уничтожили, повредили или просто украли.
Изрешеченный пулями автомобиль, у которого были выбиты окна и лобовое стекло, экспонируется с этого вторника на площади Place du Numéro d'Or в районе Антигона в Монпелье, - до пятницы 25 октября включительно.
Напомним,
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