Українська прем’єр-ліга: анонс шостого туру, де дивитися матчі та хто фаворити букмекерів

Вже від сьогодні і до вечора понеділка українських вболівальників тішитиме шостий тур Української прем’єр-ліги, яка повертається після перерви, що була пов’язана із іграми збірних, в яких, на жаль, наші співвітчизники показали жахливі результати. Вже цього футбольного вікенду ми дізнаємося, чи зможуть "Олександрія", "Полісся" та "Рух" зберегти лідерські позиції, чи вдасться "Карпатам" та "Зорі" нав’язати боротьбу грандам та хто ж зрештою вибереться із зони вильоту. УНН вирішив розповісти, з яким настроєм підходять команди до поєдинків після міжнародної паузи, хто фаворит букмекерів та де дивитися матчі УПЛ.

Невдаха проти лідера

У п’ятницю до невдахи нинішнього розіграшу УПЛ "Оболоні" завітає лідер чемпіонату "Олександрія". На перерву команди пішли абсолютно у різному становищі. "Пивовари" у нинішній кампанії ще жодного разу не перемагали, а "олександрійці" виграли всі свої матчі у нинішньому розіграші.

Під час міжнародної перерви тренер столичного колективу Валерій Іващенко покинув команду. Президент киян Олександр Слободян, коментуючи рішення звільнити Іващенка заявив, що в коуча "був великий кредит довіри, яким він не скористався".

Валерій Іващенко - вже колишній тренер "Оболоні"

"Зрозуміло, що одне очко з 15-ти і 16 місце стали останньою краплею для мене. Межа терпіння була перейдена. Йому давали шанс виправити ситуацію. Я не є людиною, якій властиво часто змінювати тренерів. В Іващенка був великий кредит довіри, яким він не скористався", - сказав Слободян.

Натомість Іващенко, який провів 15 років у структурі "Оболоні", заявив, що здивований рішенням керівництва припинити з ним співпрацю.

Новим тренером киян призначено Сергія Шищенка, який минулого сезону очолив "Полісся" після звільнення Юрія Калитвинцева та допоміг "вовкам" вперше у своїй історії пробитися в єврокубки.

Сергій Шищенко - новий коуч "пивоварів"

У перших 5 матчах "Оболонь" показує відвертий анти-футбол, хоча можна виділити лише результативну нічию проти "Колоса". На даний момент кияни найгірший клуб в УПЛ з мінусовою різницею у дванадцять м'ячів. Не факт, що новому тренеру вдасться одразу поставити супер гру, адже "Оболонь" в перерву ніким не підсилилася. Натомість "Олександрія" матиме чудовий шанс скористатися кризою "пивоварів" та продовжити боротьбу за нагороди. Матч відбудеться вже о 18:00.

Букмекери вірять у перемогу "Олександрії", на яку дають коефіцієнт 1,6. На перемогу "Оболоні" - 5,9.

Боротьба за вихід із зони вильоту

У цю суботу до петровського "Інгульця" завітає одеський "Чорноморець". Обидві команди зірок з неба не хапають та перебувають у майже зоні вильоту - 13 та 14 місця відповідно. Перед цим поєдинком сталася цікава історія за участі "Інгульця", а особливо президента клубу Олександра Поворознюка. Справа в тому, що клуб будує новий стадіон, який мав би бути готовим до цього літа. Перші п’ять матчів "Інгулець" грав на виїзді, а матч проти "Чорноморця" повинен був пройти на новому стадіоні "Інгулець-Арена". Однак, атестаційний комітет УАФ не затвердив "Інгулець-Арену" для виступів у турнірі.

Комітет ще у травні визначив низку недоліків, які клуб має усунути для отримання дозволу на проведення домашніх матчів. Однак, за інформацією УАФ, до Служби зі стадіонів та безпеки проведення змагань УАФ документа про усунення недоліків не надходило.

Натомість Поворознюк направив листа до УАФ щодо зняття клубу з чемпіонату, якщо йому не дозволять грати на домашній арені. Представники УАФ довго шукали рішення, як вийти з даної ситуації, але все ж таки 9 вересня у Петровому завершилися збори команди та керівництва. На них було ухвалено рішення продовжити виступи у чемпіонаті. Домашні матчі "Інгулець" гратиме або на виїзді, або на резервному стадіоні. Таким клуб з Петрово заявив стадіон Гірник у Кривому Розі.

До зимового міжсезоння Поворознюк має вирішити усі питання, пов'язані з документацією стадіону. В такому випадку "Інгулець" матиме змогу розпочати весняну частину чемпіонату на новій арені. При цьому, матч шостого туру УПЛ проти "Чорнорморця" з високою долею ймовірності відбудеться в Одесі, але номінальним господарем поля буде "Інгулець".

"Інгулець-Арена"

Чи вдасться "Чорноморцю" на своєму полі перемогти петровців дивимося вже о 13:00. Хоч і не із значною перевагою, але букмекери віддають перемогу "Чорноморцю" - 2,1, на "Інгулець" - 3,2.

Центральний матч туру

Центральний матч 6 туру пройде у Запоріжжі, де до луганської "Зорі" завітає столичне "Динамо". "Зоря", яка перебуває на 6 місці, вже давно довела, що є непростим суперником для грандів, таких як "Динамо" та Шахтар".

Під час короткої перерви "Зоря" та "Динамо" провернули між собою трансфер кращого бомбардира луганчан Едуардо Герерро, який за "мужиків" провів 48 матчів, в яких він забив 19 голів та віддав 9 асистів.

Едуардо Герерро - гравець "Динамо" Київ

За панамця кияни заплатили 2,5 млн євро, віддали права на Ігоря Горбача, а також у зворотньому напрямку поїхав Владислав Супряга.

Владислав Супряга

Раніше "Динамо" та "Зоря" проводили дещо подібне, коли у 2022 році кияни віддали Дениса Антюха, а Владислав Кабаєв, який наразі вийшов на пік своєї форми, переїхав у стан "біло-синіх".

Зазначимо, що Герреро пропустить матч проти своєї колишньої команди в УПЛ. Такою є домовленість клубів щодо трансферу гравця.

Чи зможе Супряга довести Олександру Шовковському, що його дарма віддали в "Зорю", побачимо вже о 15:30.

Враховуючи, що "Зоря" віддала свого кращого гравця, то букмекери дають впевнену перемогу киянам - 1,4. На "Зорю" - 7,7.

Битва "середняків"

Заключний матч суботи проведуть, як би це дивно не звучало, чинний середняк донецький "Шахтар", в гості до якого завітають львівські "Карпати". Донеччани неоднозначно розпочали сезон, програвши вже дві гри. "Карпати", як для новачка УПЛ, показують непоганий футбол, але і відчувається брак досвіду у гравців.

Більшість гравців "Шахтаря" були викликані на ігри збірних, що може вплинути на фізичний стан гравців, але і більшість юніорів "Карпат" було викликані в юнацьку збірну.

Ще один факт, яким можуть скористатися "Карпати", що вже за кілька днів "помаранчево-чорні" розпочнуть виступи в Лізі Чемпіонів, тому можна припустити, що Маріно Пушич прибереже ключових гравців.

Але чи зможе "Шахтар" вийти на переможу ходу або ж спіткнеться об "левів" - подивимося вже о 18:00.

Букмекери віддають надто впевнену перемогу "Шахтарю" - 1,2. На перемогу "Карпат" - 15.

Битва за лідерську позицію

У неділю до "Ворскли" у Полтаву завітає винниківський "Рух". "Рух" пішов на перерву на прекрасному ходу, адже фактично у кожному матчі команда "виносила" суперників із розгромним рахунок, забивши за 5 турів 13 голів, що дозволило колективу піднятися на 3 місце.

У "Ворскли" справи теж йдуть досить непогано. Після розгромної поразки в першому турі проти "Шахтаря", команда зуміла зібратися і видати кілька непоганих поєдинків проти не найлегших суперників. Зараз полтавці заслужено займають місце в середині таблиці, будучи тим самим міцним середняком чемпіонату.

Як на команди вплинула пауза та чи зможе "Рух" продовжити свою переможну ходу - подивимося вже о 13:00.

Не дивлячись на прекрасні виступи "Руху", букмекери не віддають перевагу жодній з команд - на перемогу "Руху" коефіцієнт 2,6, а на "Ворсклу" - 2,7.

Дебютант проти досвідченого суперника

Ще один матч неділі пройде між столичним "Лівим берегом" та криворізьким "Кривбасом". В останніх двох турах столичний колектив набрав хід, вигравши два своїх останніх матчі, хоч до цього було три поспіль поразки. Після такого столичні футболісти повинні відчути піднесення морального духу та впевненість у своїх силах.

Сезон для "Кривбасу" розпочався жахливо. Підопічні Юрія Вернидуба вилетіли з єврокубків, але це може допомогти повністю зосередитися на внутрішньому чемпіонаті та боротьбі за ті самі єврокубкові місця.

Однак, чи зможе "Кривбас" вийти на оптимальні кондиції або ж "Лівий берег" здобуде вже третю поспіль перемогу - дивимося вже о 15:30.

Букмекери віддають перевагу "Кривбасу" - 1,8 проти 4,5 у "Лівого берега".

Прагнення продовжити переможну серію

Заключний матч неділі проведе житомирський "Полісся", який також доволі неочікувано займає лідерські позиції, та рівненський "Верес", який перебуває за крок до зони вильоту.

"Полісся", яке показало сильний старт у чемпіонаті, та займає друге місце в чемпіонаті, прагнутиме продовжити свою переможну серію. "Верес", здається, так і не може знайти своєї гри. До слова, нападник "Полісся" Олександр Назаренко був визнаний найкращим гравцем серпня в УПЛ.

Олександр Назаренко

Враховуючи форму "Полісся", то букмекери віддають колективу впевнену перемогу - 1,5. На перемогу "Вереса" - 7,1.

Черговий матч за вихід із зони вильоту

Заключний матч туру проведуть команди, від яких, напевно, також ніхто не очікував таких результатів в УПЛ - в гості до "Колоса", який перебуває на передостанньому місці завітає черкаський "ЛНЗ", що розташувався на 5 місці, однак має 9 очок, як і "Рух" та "Динамо".

"Колос" у цьому сезоні так і не перемагав - лише дві нічиї, натомість "ЛНЗ" приємно дивує. Команда Карраско провела декілька чудових матчів, в яких вдалося перемогти тричі та двічі програти - одна із поразок київському "Динамо", в якому футболісти "ЛНЗ" не виглядали хлопчиками для биття.

Враховуючи результати обох команд, букмекери віддають перемогу "ЛНЗ", хоч і не з великим коефіцієнтом - 2,3. На перемогу "Колоса" - 3,4.

Усі матчі чемпіонату України з футболу транслює у прямому ефірі канал UPL.TV, який зокрема можна знайти на платформі онлайн-телебачення Київстар ТБ.