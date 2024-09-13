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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Украинская премьер-лига: анонс шестого тура, где смотреть матчи и кто фавориты букмекеров

Киев  •  УНН

13 сентября 2024, 06:30  •  105513 просмотра

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Украинская Премьер-лига возвращается после международной паузы. Лидеры стремятся сохранить позиции, аутсайдеры пытаются выбраться из зоны вылета. Центральный матч тура - "Заря" против "Динамо".

Уже с сегодняшнего дня и до вечера понедельника украинских болельщиков будет радовать шестой тур Украинской премьер-лиги, которая возвращается после перерыва, связанного с играми сборных, в которых, к сожалению, наши соотечественники показали ужасные результаты. Уже в этот футбольный уикенд мы узнаем, смогут ли «Александрия», «Полесье» и «Рух» сохранить лидерские позиции, удастся ли «Карпатам» и «Заре» навязать борьбу грандам и кто же в конце концов выберется из зоны вылета. УНН решил рассказать, с каким настроением подходят команды к поединкам после международной паузы, кто фаворит букмекеров и где смотреть матчи УПЛ.  

Неудачник против лидера 

В пятницу к неудачнику нынешнего розыгрыша УПЛ «Оболони» приедет лидер чемпионата «Александрия». На перерыв команды ушли абсолютно в разном положении. «Пивовары» в нынешней кампании еще ни разу не побеждали, а „александрийцы“ выиграли все свои матчи в нынешнем розыгрыше. 

Во время международного перерыва тренер столичного коллектива Валерий Иващенко покинул команду. Президент киевлян Александр Слободян, комментируя решение уволить Иващенко заявил, что у коуча «был большой кредит доверия, которым он не воспользовался». 

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Валерий Иващенко - уже бывший тренер «Оболони» 

«Понятно, что одно очко из 15-ти и 16 место стали последней каплей для меня. Предел терпения был перейден. Ему давали шанс исправить ситуацию. Я не являюсь человеком, которому свойственно часто менять тренеров. У Иващенко был большой кредит доверия, которым он не воспользовался», - сказал Слободян.

Зато Иващенко, который провел 15 лет в структуре «Оболони», заявил, что удивлен решением руководства прекратить с ним сотрудничество.  

Новым тренером киевлян назначен Сергей Шищенко, который в прошлом сезоне возглавил «Полесье» после увольнения Юрия Калитвинцева и помог «волкам» впервые в своей истории пробиться в еврокубки.

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Сергей Шищенко - новый коуч «пивоваров» - новый коуч «пивоваров»

В первых 5 матчах «Оболонь» показывает откровенный анти-футбол, хотя можно выделить лишь результативную ничью против «Колоса». На данный момент киевляне худший клуб в УПЛ с минусовой разницей в двенадцать мячей. Не факт, что новому тренеру удастся сразу поставить супер игру, ведь «Оболонь» в перерыв никем не усилилась. Зато «Александрия» будет иметь отличный шанс воспользоваться кризисом «пивоваров» и продолжить борьбу за награды. Матч состоится уже в 18:00. 

Букмекеры верят в победу «Александрии», на которую дают коэффициент 1,6. На победу «Оболони» - 5,9. 

Борьба за выход из зоны вылета 

В эту субботу петровский «Ингулец» посетит одесский «Черноморец». Обе команды звезд с неба не хватают и находятся почти в зоне вылета - 13 и 14 места соответственно. Перед этим поединком произошла интересная история с участием «Ингульца», а особенно президента клуба Александра Поворознюка. Дело в том, что клуб строит новый стадион, который должен быть готов к этому лету. Первые пять матчей «Ингулец» играл на выезде, а матч против «Черноморца» должен был пройти на новом стадионе «Ингулец-Арена». Однако, аттестационный комитет УАФ не утвердил «Ингулец-Арену» для выступлений в турнире.  

Комитет еще в мае определил ряд недостатков, которые клуб должен устранить для получения разрешения на проведение домашних матчей. Однако, по информации УАФ, в Службу по стадионам и безопасности проведения соревнований УАФ документа об устранении недостатков не поступало.

Зато Поворознюк направил письмо в УАФ о снятии клуба с чемпионата, если ему не позволят играть на домашней арене. Представители УАФ долго искали решение, как выйти из данной ситуации, но все же 9 сентября в Петрово завершилось собрание команды и руководства. На нем было принято решение продолжить выступления в чемпионате. Домашние матчи «Ингулец» будет играть или на выезде, или на резервном стадионе. Таким клуб из Петрово заявил стадион Горняк в Кривом Роге.

До зимнего межсезонья Поворознюк должен решить все вопросы, связанные с документацией стадиона. В таком случае «Ингулец» сможет начать весеннюю часть чемпионата на новой арене. При этом, матч шестого тура УПЛ против «Черноморца» с высокой долей вероятности состоится в Одессе, но номинальным хозяином поля будет «Ингулец». 

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«Ингулец-Арена»

Удастся ли «Черноморцу» на своем поле победить петровцев смотрим уже в 13:00. Хоть и не со значительным перевесом, но букмекеры отдают победу «Черноморцу» - 2,1, на «Ингулец» - 3,2. 

Центральный матч тура

Центральный матч 6 тура пройдет в Запорожье, где луганскую «Зарю» посетит столичное «Динамо». «Заря«, которая находится на 6 месте, уже давно доказала, что является непростым соперником для грандов, таких как „Динамо“ и Шахтер». 

Во время короткого перерыва «Заря» и «Динамо» провернули между собой трансфер лучшего бомбардира луганчан Эдуардо Герерро, который за «мужиков» провел 48 матчей, в которых он забил 19 голов и отдал 9 ассистов.

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Эдуардо Герерро - игрок «Динамо» Киев

За панамца киевляне заплатили 2,5 млн евро, отдали права на Игоря Горбача, а также в обратном направлении уехал Владислав Супряга. 

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Владислав Супряга

Ранее «Динамо» и «Заря» проводили нечто подобное, когда в 2022 году киевляне отдали Дениса Антюха, а Владислав Кабаев, который сейчас вышел на пик своей формы, переехал в стан «бело-синих». 

Отметим, что Герреро пропустит матч против своей бывшей команды в УПЛ. Такова договоренность клубов по трансферу игрока.

Сможет ли Супряга доказать Александру Шовковскому, что его зря отдали в «Зарю», увидим уже в 15:30. 

Учитывая, что «Заря» отдала своего лучшего игрока, то букмекеры дают уверенную победу киевлянам - 1,4. На «Зарю» - 7,7. 

Битва «середняков» 

Заключительный матч субботы проведут, как бы это странно не звучало, действующий середняк донецкий «Шахтер», в гости к которому приедут львовские «Карпаты». Дончане неоднозначно начали сезон, проиграв уже две игры. «Карпаты», как для новичка УПЛ, показывают неплохой футбол, но и чувствуется нехватка опыта у игроков.  

Большинство игроков «Шахтера» были вызваны на игры сборных, что может повлиять на физическое состояние игроков, но и большинство юниоров «Карпат» было вызвано в юношескую сборную. 

Еще один факт, которым могут воспользоваться «Карпаты», что уже через несколько дней «оранжево-черные» начнут выступления в Лиге Чемпионов, поэтому можно предположить, что Марино Пушич прибережет ключевых игроков. 

Но сможет ли «Шахтер» выйти на победную ходу или же споткнется о «львов» -  посмотрим уже в 18:00. 

Букмекеры отдают слишком уверенную победу «Шахтеру» - 1,2. На победу «Карпат» - 15

Битва за лидерскую позицию

В воскресенье к «Ворскле» в Полтаву приедет винниковский «Рух». «Рух» ушел на перерыв на прекрасном ходу, ведь фактически в каждом матче команда „выносила“ соперников с разгромным счет, забив за 5 туров 13 голов, что позволило коллективу подняться на 3 место. 

У «Ворсклы» дела тоже идут довольно неплохо. После разгромного поражения в первом туре против «Шахтера», команда сумела собраться и выдать несколько неплохих поединков против не самых легких соперников. Сейчас полтавчане заслуженно занимают место в середине таблицы, являясь тем самым крепким середняком чемпионата.

Как на команды повлияла пауза и сможет ли «Рух» продолжить свое победное шествие -  посмотрим уже в 13:00. 

Несмотря на прекрасные выступления «Руха», букмекеры не отдают предпочтение ни одной из команд - на победу «Руха» коэффициент 2,6, а на «Ворсклу» - 2,7. 

Дебютант против опытного соперника

Еще один матч воскресенья пройдет между столичным «Левым берегом» и криворожским «Кривбассом». В последних двух турах столичный коллектив набрал ход, выиграв два своих последних матча, хотя до этого было три подряд поражения. После такого столичные футболисты должны почувствовать подъем морального духа и уверенность в своих силах. 

Сезон для «Кривбасса» начался ужасно. Подопечные Юрия Вернидуба вылетели из еврокубков, но это может помочь полностью сосредоточиться на внутреннем чемпионате и борьбе за те самые еврокубковые места. 

Однако, сможет ли «Кривбасс» выйти на оптимальные кондиции или же «Левый берег» одержит уже третью подряд победу - смотрим уже в 15:30. 

Букмекеры отдают предпочтение «Кривбассу» - 1,8 против 4,5 у «Левого берега». 

Стремление продолжить победную серию

Заключительный матч воскресенья проведет житомирский «Полесье», который также довольно неожиданно занимает лидерские позиции, и ровенский «Верес», который находится в шаге от зоны вылета. 

«Полесье», которое показало сильный старт в чемпионате, и занимает второе место в чемпионате, будет стремиться продолжить свою победную серию. «Верес», кажется, так и не может найти своей игры. К слову, нападающий «Полесья» Александр Назаренко был признан лучшим игроком августа в УПЛ. 

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Александр Назаренко 

Учитывая форму «Полесья», то букмекеры отдают коллективу уверенную победу - 1,5. На победу «Вереса» - 7,1. 

Очередной матч за выход из зоны вылета 

Заключительный матч тура проведут команды, от которых, наверное, также никто не ожидал таких результатов в УПЛ - в гости к «Колосу», который находится на предпоследнем месте приедет черкасский «ЛНЗ», расположившийся на 5 месте, однако имеющий 9 очков, как и «Рух» и «Динамо». 

«Колос» в этом сезоне так и не побеждал - только две ничьи, зато „ЛНЗ“ приятно удивляет. Команда Карраско провела несколько замечательных матчей, в которых удалось победить трижды и дважды проиграть - одно из поражений киевскому «Динамо», в котором футболисты «ЛНЗ» не выглядели мальчиками для битья. 

Учитывая результаты обеих команд, букмекеры отдают победу «ЛНЗ», хоть и не с большим коэффициентом - 2,3. На победу «Колоса» - 3,4. 

Все матчи чемпионата Украины по футболу транслирует в прямом эфире канал UPL.TV, который в частности можно найти на платформе онлайн-телевидения Киевстар ТВ. 

Павел Башинский

Павел Башинский

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Графики отключений вводят в одну очередь с 13:00 до 23:00 - ДТЭК

Графики отключений вводят в одну очередь с 13:00 до 23:00 - ДТЭК

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