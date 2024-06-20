Українська ІТ-Армія провела масштабну операцію
Київ • УНН
Українська ІТ-армія в ході масштабної кібератаки на кілька годин зламала і порушила роботу сервісів великих російських компаній, таких як Сбербанк, ВТБ, Тінькофф, Білайн, МТС, ВКонтакте і платіжна система "Мир".
Українська ІТ-Армія провела масштабну операцію, зламавши низку російських сервісів, серед яких фінансові, комунікаційні й електронні платформи. Про це повідомило Міністерство цифрової трансформації України, передає УНН.
Деталі
Зазначається, що у частини користувачів перестали працювати Сбербанк, ВТБ, Тінькофф, Білайн, МТС, Вконтактє та платіжна система Мир.
Компанії-спонсори тероризму вже декілька годин не можуть надавати онлайн-послуги, а росіяни — користуватися їхніми сервісами
Довідка
It Army Of Ukraine — це спільнота IT-фахівців з усього світу, які об'єдналися після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну.
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