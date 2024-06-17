Польський спортивний телеканал TVP Sport зазнав кібератаки
Київ • УНН
У неділю польський спортивний канал TVP Sport зазнав кібератаки з IP-адрес у Польщі, що на деякий час перервало трансляцію матчу Польща-Нідерланди, перш ніж послуги були відновлені.
У неділю польський спортивний канал TVP Sport зазнав кібератаки. Про це повідомляє PAP, передає УНН.
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Як повідомляє TVP Info у соціальних мережах, неділю о 15:00 польське телебачення стало жертвою хакерської атаки під час трансляції матчу.
Через атаку вболівальники не змогли побачити початок трансляції матчу Польща-Нідерланди в Інтернеті.
За інформацією, атаку здійснили з IP-адрес у Польщі.
ІТ-служби швидко відновили роботу.
Відтак, на початку другої половини матчу доступ до сайту було відновлено.
Крім того, директор TVP Sport Якуб Квятковський на сайті X вибачився перед вболівальниками за незручності.
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