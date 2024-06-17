В воскресенье польский спортивный канал TVP Sport подвергся кибератаке. Об этом сообщает PAP, передает УНН.

Детали

Как сообщает TVP Info в социальных сетях, в воскресенье в 15:00 польское телевидение стало жертвой хакерской атаки во время трансляции матча.

Из-за атаки болельщики не смогли увидеть начало трансляции матча Польша-Нидерланды в Интернете.

По информации, атаку осуществили с IP-адресов в Польше.

ИТ-службы быстро возобновили работу.

Следовательно, в начале второй половины матча доступ к сайту был восстановлен.

Кроме того, директор TVP Sport Якуб Квятковский на сайте X извинился перед болельщиками за неудобства.

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