В воскресенье польский спортивный канал TVP Sport подвергся кибератаке с IP-адресов в Польше, что на некоторое время прервало трансляцию матча Польша-Нидерланды, прежде чем услуги были восстановлены.
В воскресенье польский спортивный канал TVP Sport подвергся кибератаке. Об этом сообщает PAP, передает УНН.
Детали
Как сообщает TVP Info в социальных сетях, в воскресенье в 15:00 польское телевидение стало жертвой хакерской атаки во время трансляции матча.
Из-за атаки болельщики не смогли увидеть начало трансляции матча Польша-Нидерланды в Интернете.
По информации, атаку осуществили с IP-адресов в Польше.
ИТ-службы быстро возобновили работу.
Следовательно, в начале второй половины матча доступ к сайту был восстановлен.
Кроме того, директор TVP Sport Якуб Квятковский на сайте X извинился перед болельщиками за неудобства.
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