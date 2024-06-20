Украинская ИТ-армия в ходе масштабной кибератаки на несколько часов сломала и нарушила работу сервисов крупных российских компаний, таких как Сбербанк, ВТБ, Тинькофф, Билайн, МТС, ВКонтакте и платежная система "Мир".
Украинская ИТ-армия провела масштабную операцию, взломав ряд российских сервисов, среди которых финансовые, коммуникационные и электронные платформы. Об этом сообщило Министерство цифровой трансформации Украины, передает УНН.
детали
Отмечается, что у части пользователей перестали работать Сбербанк, ВТБ, Тинькофф, Билайн, МТС, Вконтакте и платежная система Мир.
Компании-спонсоры терроризма уже несколько часов не могут предоставлять онлайн-услуги, а россияне-пользоваться их сервисами
справка
It Army of Ukraine-это сообщество IT-специалистов со всего мира, которые объединились после начала полномасштабного вторжения России в Украину.
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