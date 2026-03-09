Українець втік до Румунії на невеликому літаку - йому загрожують одразу дві кримінальні справи
Київ • УНН
31-річний чоловік нелегально потрапив до Румунії на малому літаку без документів. Йому загрожують справи за незаконний перетин та пілотування без прав.
Українець втік до Румунії на невеликому літаку. "Утікачу" загрожують одразу дві кримінальні справи. Про це пише Digi24, передає УНН.
Деталі
Як пише видання, у неділю 31-річний громадянин України незаконно перелетів до Румунії на невеликому літаку. Прикордонники з цього району, а також поліцейські екіпажі прибули на місце, де було знайдено літальний апарат.
"Чоловіка доставили до штабу прикордонного сектора Вікову-де-Сус для продовження розслідування. Було порушено кримінальну справу за фактом вчинення злочинів незаконного перетину державного кордону, а також пілотування повітряного судна особою, яка не має необхідних сертифікаційних документів", - зазначає видання.
Нагадаємо
