Українець втік до Румунії на невеликому літаку - йому загрожують одразу дві кримінальні справи

12:46 • 5324 перегляди
Зеленський обговорив на Ставці запити на допомогу у протидії "шахедам" і подібному - уже є 11 звернень від сусідів Ірану, з Європи та Америки
12:34 • 12848 перегляди
МЗС України звинуватило Угорщину в державному бандитизмі та грубому порушенні прав затриманих українських інкасаторів
10:16 • 5332 перегляди
Весняна посівна стартує пізніше - чи є ризики через подорожчання пального і що буде з цінами на продукти
Ексклюзив
11:13 • 22666 перегляди
НАЗК повинно перевірити майно родини кандидата на посаду голови ДМС Суворова - нардепи
9 березня, 06:12 • 23444 перегляди
Зеленський: Україна направила експертів з дронів для захисту баз США у Йорданії
8 березня, 19:46 • 43420 перегляди
На Волині група осіб напала на авто ТЦК та силоміць звільнила військовозобов’язаного
Ексклюзив
8 березня, 14:42 • 63338 перегляди
Гороскоп на 9-15 березня попереджає про наслідки коридору затемнень
8 березня, 12:28 • 101783 перегляди
Міжнародний жіночий день 8 березня - історія, значення та виклики сучасності
8 березня, 11:12 • 55300 перегляди
Сили оборони уразили “Панцирь-С1”, десантний катер та пункти управління ворогаPhoto
8 березня, 08:41 • 47010 перегляди
Річниця корпусу "Азов" - бійці отримали нагороди і відзнаки Photo
Головна
Політика
Війна в Україні
Економіка
Суспільство
Кримінал
Світ
Київ
Здоров'я
Технології
Спорт
Культура
Лайфхаки
УНН Lite
Авто
Освіта
Погода та довкілля
Нерухомість
Фінанси
Кулінар
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Популярнi новини
Україна готує судові позови проти Угорщини через викрадені мільйони ОщадбанкуPhoto9 березня, 05:15 • 28466 перегляди
Маєток Ріанни в Лос-Анджелесі обстріляли9 березня, 06:56 • 25053 перегляди
LELÉKA представила оновлену пісню Ridnym для Євробачення-2026Video9 березня, 07:33 • 21223 перегляди
Шевченко у часи великої війни: як спадщина Кобзаря звучить для сучасної України08:38 • 28017 перегляди
Клініка Odrex замовчує відкликання однієї з медичних ліцензій 11:31 • 15850 перегляди
Публікації
День Барбі - історія ляльки, вартість колекційних екземплярівPhoto13:29 • 4382 перегляди
Клініка Odrex замовчує відкликання однієї з медичних ліцензій 11:31 • 15880 перегляди
НАЗК повинно перевірити майно родини кандидата на посаду голови ДМС Суворова - нардепи
11:13 • 22666 перегляди
Шевченко у часи великої війни: як спадщина Кобзаря звучить для сучасної України08:38 • 28047 перегляди
Міжнародний жіночий день 8 березня - історія, значення та виклики сучасності8 березня, 12:28 • 101783 перегляди
alyona alyona у мереживному боді присвятила фотосесію українським жінкам Photo12:47 • 6032 перегляди
LELÉKA представила оновлену пісню Ridnym для Євробачення-2026Video9 березня, 07:33 • 21237 перегляди
Маєток Ріанни в Лос-Анджелесі обстріляли9 березня, 06:56 • 25066 перегляди
Фільми про силу жінок: 5 культових стрічок, які варто переглянути до 8 березняVideo8 березня, 13:08 • 33611 перегляди
Мандалорець знімає шолом у фільмі і Педро Паскаль каже, це "мало ідеальний сенс"7 березня, 13:15 • 40345 перегляди
Українець втік до Румунії на невеликому літаку - йому загрожують одразу дві кримінальні справи

Київ • УНН

 • 618 перегляди

31-річний чоловік нелегально потрапив до Румунії на малому літаку без документів. Йому загрожують справи за незаконний перетин та пілотування без прав.

Українець втік до Румунії на невеликому літаку - йому загрожують одразу дві кримінальні справи

Українець втік до Румунії на невеликому літаку. "Утікачу" загрожують одразу дві кримінальні справи. Про це пише Digi24, передає УНН.

Деталі

Як пише видання, у неділю 31-річний громадянин України незаконно перелетів до Румунії на невеликому літаку. Прикордонники з цього району, а також поліцейські екіпажі прибули на місце, де було знайдено літальний апарат.

"Чоловіка доставили до штабу прикордонного сектора Вікову-де-Сус для продовження розслідування. Було порушено кримінальну справу за фактом вчинення злочинів незаконного перетину державного кордону, а також пілотування повітряного судна особою, яка не має необхідних сертифікаційних документів", - зазначає видання.

Нагадаємо

Україні вдалося домогтися звільнення семи громадян, яких утримували в Будапешті. Наразі вони вже перебувають у безпеці та перетнули український кордон.

Павло Башинський

СуспільствоКримінал
Державний кордон України
Румунія
Будапешт
Україна