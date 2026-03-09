Украинец сбежал в Румынию на небольшом самолете - ему грозят сразу два уголовных дела
Киев • УНН
31-летний мужчина нелегально попал в Румынию на малом самолете без документов. Ему грозят дела за незаконное пересечение границы и пилотирование без прав.
Украинец сбежал в Румынию на небольшом самолете. "Беглецу" грозят сразу два уголовных дела. Об этом пишет Digi24, передает УНН.
Детали
Как пишет издание, в воскресенье 31-летний гражданин Украины незаконно перелетел в Румынию на небольшом самолете. Пограничники из этого района, а также полицейские экипажи прибыли на место, где был найден летательный аппарат.
"Мужчину доставили в штаб пограничного сектора Викову-де-Сус для продолжения расследования. Было возбуждено уголовное дело по факту совершения преступлений незаконного пересечения государственной границы, а также пилотирования воздушного судна лицом, не имеющим необходимых сертификационных документов", - отмечает издание.
