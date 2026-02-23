Україна зіткнулася з однією з найгірших демографічних криз у світі - CNN

Наближається четверта річниця війни в Україні, і рівень народжуваності в Україні падає, зростає кількість людей, які борються з фертильністю або відкладають рішення мати дітей. Водночас зростають втрати на передовій, і мільйони людей, які втекли як біженці, тепер оселилися за кордоном. Результатом стала одна з найгірших демографічних криз у світі, повідомляє CNN, пише УНН.

Деталі

"Це катастрофа, - сказала CNN Елла Лібанова, провідний український демограф. - Жодна країна не може існувати без людей. Навіть до війни щільність населення України була низькою (і) дуже нерівномірно розподіленою".

Лібанова сказала, що з початку війни Україна втратила близько 10 мільйонів людей – серед тих, хто загинув, покинув країну або живе на територіях, що знаходяться під російською окупацією. І хоча народжуваність у країні знижується вже багато років – поширена тенденція по всій Європі – зараз вона "практично обвалилася".

Як пише видання, "більшість чоловіків і жінок, які гинуть на передовій, одружені та мають дітей, і Україна стає країною вдів та сиріт". Офіційна статистика показує, що зараз в Україні проживає 59 000 дітей без біологічних батьків, більшість з них у прийомних сім'ях, пише видання.

Коефіцієнт народжуваності в Україні, або кількість дітей, яких народжує середня жінка протягом свого життя, зараз впав нижче одного, порівняно з 1,4 в Європі та 1,6 в США.

Близько 6 мільйонів людей, переважно молодих жінок та дітей, втекли та офіційно зареєструвалися як біженці за кордоном з початку повномасштабної війни у ​​2022 році. Переважна більшість досі живе за кордоном, і Лібанова сказала, що чим довше триває конфлікт, тим менша ймовірність їхнього повернення.

"З кожним місяцем тут все більше руйнувань, а з іншого боку, все більше наших військових мігрантів адаптуються до свого нового життя за кордоном. Все менше повертається", – сказала вона CNN.

Величезна кількість мігрантів також є великою відтоком мізків з України.

"Я сподіваюся, що повернуться найкваліфікованіші люди. … Економіку та інфраструктуру потрібно буде відбудувати. Нам знадобляться працівники, і здебільшого кваліфіковані. Якщо у нас не буде достатньо таких людей, нам доведеться залучати іноземців, що може бути непогано. Але я сумніваюся, що багато кваліфікованих іноземців приїдуть сюди у великій кількості", – сказала вона.

