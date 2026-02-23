$43.270.01
07:26 • 1990 просмотра
Каллас не ожидает сегодня прогресса по 20-му пакету санкций ЕС против рф на фоне заявлений Венгрии о блокировании
06:24 • 4080 просмотра
Зеленский считает, что путин уже начал Третью мировую войну
22 февраля, 19:57 • 18231 просмотра
В ОП намекнули на необходимость ограничить Telegram после теракта во Львове
22 февраля, 19:22 • 38047 просмотра
В Женеве 26 февраля могут возобновиться переговоры по Украине - росСМИ
22 февраля, 14:20 • 37455 просмотра
Украина должна мобилизовать еще 250 000 человек, чтобы изменить ситуацию на фронте - СМИ
Эксклюзив
22 февраля, 13:36 • 43732 просмотра
Коридор затмений, ретроградный Меркурий и эмоционально сложный для Украины: гороскоп на 23 февраля - 1 марта
22 февраля, 09:06 • 41693 просмотра
Теракт во Львове 22 февраля - полиция и СБУ задержали подозреваемую в преступленииPhoto
22 февраля, 00:48 • 49235 просмотра
В результате теракта во Львове погибла 23-летняя сотрудница полиции – прокуратураVideo
21 февраля, 23:49 • 54660 просмотра
Мэр Львова Садовый назвал взрывы в центре города терактом и сообщил о госпитализации 14 пострадавшихVideo
21 февраля, 22:51 • 43220 просмотра
Украинская ракета "Фламинго" могла установить мировой рекорд дальности поражения во время атаки на Воткинский завод
Украина столкнулась с одним из худших демографических кризисов в мире — CNN

Киев • УНН

 • 22 просмотра

Приближается четвертая годовщина войны, уровень рождаемости в Украине падает, растет число людей, которые борются с фертильностью или откладывают решение иметь детей. С начала войны Украина потеряла около 10 миллионов человек, а коэффициент рождаемости упал ниже одного.

Украина столкнулась с одним из худших демографических кризисов в мире — CNN

Приближается четвертая годовщина войны в Украине, и уровень рождаемости в Украине падает, растет число людей, которые борются с бесплодием или откладывают решение иметь детей. В то же время растут потери на передовой, и миллионы людей, бежавших в качестве беженцев, теперь обосновались за границей. Результатом стал один из худших демографических кризисов в мире, сообщает CNN, пишет УНН.

Детали

"Это катастрофа, - сказала CNN Элла Либанова, ведущий украинский демограф. - Ни одна страна не может существовать без людей. Даже до войны плотность населения Украины была низкой (и) очень неравномерно распределенной".

Либанова сказала, что с начала войны Украина потеряла около 10 миллионов человек – среди тех, кто погиб, покинул страну или живет на территориях, находящихся под российской оккупацией. И хотя рождаемость в стране снижается уже много лет – распространенная тенденция по всей Европе – сейчас она "практически обвалилась".

Как пишет издание, "большинство мужчин и женщин, которые погибают на передовой, женаты и имеют детей, и Украина становится страной вдов и сирот". Официальная статистика показывает, что сейчас в Украине проживает 59 000 детей без биологических родителей, большинство из них в приемных семьях, пишет издание.

Коэффициент рождаемости в Украине, или количество детей, которых рожает средняя женщина в течение своей жизни, сейчас упал ниже одного, по сравнению с 1,4 в Европе и 1,6 в США.

Около 6 миллионов человек, преимущественно молодых женщин и детей, бежали и официально зарегистрировались как беженцы за границей с начала полномасштабной войны в 2022 году. Подавляющее большинство до сих пор живет за границей, и Либанова сказала, что чем дольше длится конфликт, тем меньше вероятность их возвращения.

"С каждым месяцем здесь все больше разрушений, а с другой стороны, все больше наших военных мигрантов адаптируются к своей новой жизни за границей. Все меньше возвращается", – сказала она CNN.

Огромное количество мигрантов также является большим оттоком мозгов из Украины.

"Я надеюсь, что вернутся самые квалифицированные люди. … Экономику и инфраструктуру нужно будет отстроить. Нам понадобятся работники, и в основном квалифицированные. Если у нас не будет достаточно таких людей, нам придется привлекать иностранцев, что может быть неплохо. Но я сомневаюсь, что много квалифицированных иностранцев приедут сюда в большом количестве", – сказала она.

Украина на грани демографического коллапса: население сократится до 25 миллионов к 2051 году - Reuters05.12.25, 03:33 • 21053 просмотра

Юлия Шрамко

ОбществоВойна в Украине
Война в Украине
Европа
Соединённые Штаты
Украина