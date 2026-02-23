Украина столкнулась с одним из худших демографических кризисов в мире — CNN

Приближается четвертая годовщина войны в Украине, и уровень рождаемости в Украине падает, растет число людей, которые борются с бесплодием или откладывают решение иметь детей. В то же время растут потери на передовой, и миллионы людей, бежавших в качестве беженцев, теперь обосновались за границей. Результатом стал один из худших демографических кризисов в мире, сообщает CNN, пишет УНН.

Детали

"Это катастрофа, - сказала CNN Элла Либанова, ведущий украинский демограф. - Ни одна страна не может существовать без людей. Даже до войны плотность населения Украины была низкой (и) очень неравномерно распределенной".

Либанова сказала, что с начала войны Украина потеряла около 10 миллионов человек – среди тех, кто погиб, покинул страну или живет на территориях, находящихся под российской оккупацией. И хотя рождаемость в стране снижается уже много лет – распространенная тенденция по всей Европе – сейчас она "практически обвалилась".

Как пишет издание, "большинство мужчин и женщин, которые погибают на передовой, женаты и имеют детей, и Украина становится страной вдов и сирот". Официальная статистика показывает, что сейчас в Украине проживает 59 000 детей без биологических родителей, большинство из них в приемных семьях, пишет издание.

Коэффициент рождаемости в Украине, или количество детей, которых рожает средняя женщина в течение своей жизни, сейчас упал ниже одного, по сравнению с 1,4 в Европе и 1,6 в США.

Около 6 миллионов человек, преимущественно молодых женщин и детей, бежали и официально зарегистрировались как беженцы за границей с начала полномасштабной войны в 2022 году. Подавляющее большинство до сих пор живет за границей, и Либанова сказала, что чем дольше длится конфликт, тем меньше вероятность их возвращения.

"С каждым месяцем здесь все больше разрушений, а с другой стороны, все больше наших военных мигрантов адаптируются к своей новой жизни за границей. Все меньше возвращается", – сказала она CNN.

Огромное количество мигрантов также является большим оттоком мозгов из Украины.

"Я надеюсь, что вернутся самые квалифицированные люди. … Экономику и инфраструктуру нужно будет отстроить. Нам понадобятся работники, и в основном квалифицированные. Если у нас не будет достаточно таких людей, нам придется привлекать иностранцев, что может быть неплохо. Но я сомневаюсь, что много квалифицированных иностранцев приедут сюда в большом количестве", – сказала она.

