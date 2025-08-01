Україна й Японія домовилися про запуск регулярного механізму оборонних консультацій - ОП

Глава Офісу Президента Андрій Єрмак провів відеоконференцію з Генеральним секретарем Секретаріату з питань національної безпеки Японії, головним радником Кабінету міністрів Японії Масатакою Окано. Йшлося про російську агресію та запуск регулярного механізму оборонних консультацій між Україною та Японією, передає УНН.

Говорили про речі, які стосуються не лише України, а всього світу. Російська агресія - це не просто війна проти нас. Це глобальна загроза. Особливо - з огляду на її дедалі тіснішу співпрацю з Північною Кореєю. Ми бачимо, як рф передає Пхеньяну технології дронів-камікадзе типу Shahed-136, допомагає запускати їхнє виробництво, обмінюється ракетними розробками. А участь північнокорейських військових у бойових діях проти України більше не виглядає як фантастика - це вже реальність - повідомив Єрмак.

За його словами, у цьому контексті Україна й Японія домовилися про запуск регулярного механізму оборонних консультацій. Це означає швидкий обмін інформацією, координацію позицій, роботу над спільними ініціативами в галузі оборонних технологій.