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Україна й Японія домовилися про запуск регулярного механізму оборонних консультацій - ОП

Київ • УНН

 • 128 перегляди

Голова Офісу Президента Андрій Єрмак обговорив з японським колегою Масатакою Окано військову співпрацю РФ з КНДР. Сторони домовилися про регулярний обмін інформацією та координацію позицій у сфері оборонних технологій.

Україна й Японія домовилися про запуск регулярного механізму оборонних консультацій - ОП

Глава Офісу Президента Андрій Єрмак провів відеоконференцію з Генеральним секретарем Секретаріату з питань національної безпеки Японії, головним радником Кабінету міністрів Японії Масатакою Окано. Йшлося про російську агресію та запуск регулярного механізму оборонних консультацій між Україною та Японією, передає УНН.

Говорили про речі, які стосуються не лише України, а всього світу. Російська агресія - це не просто війна проти нас. Це глобальна загроза. Особливо - з огляду на її дедалі тіснішу співпрацю з Північною Кореєю. Ми бачимо, як рф передає Пхеньяну технології дронів-камікадзе типу Shahed-136, допомагає запускати їхнє виробництво, обмінюється ракетними розробками. А участь північнокорейських військових у бойових діях проти України більше не виглядає як фантастика - це вже реальність 

- повідомив Єрмак.

За його словами, у цьому контексті Україна й Японія домовилися про запуск регулярного механізму оборонних консультацій. Це означає швидкий обмін інформацією, координацію позицій, роботу над спільними ініціативами в галузі оборонних технологій.

Україна має що запропонувати: наш досвід у сучасній війні, ефективні оборонні рішення, модернізована армія, що вже сьогодні бореться за майбутнє світу. Також обговорили важливість посилення санкційного тиску на країни-спонсори війни. Закликав Японію синхронізувати санкційну політику з останніми пакетами обмежень ЄС та США. Це робота заради спільної безпеки

- резюмував Єрмак.

Антоніна Туманова

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