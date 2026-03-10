Україна відкрита та зацікавлена в підписанні дронової угоди із США - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський підтвердив, що Україна дійсно пропонувала США свої технології для боротьби з іранськими ударними дронами, однак не впевнений, що Америка відмовилася від відповідної угоди, передає УНН.

Ми пропонували drone deal. Там є всі наші відповідні дрони, є наші технології. В принципі частково те, що зараз ми експертно будемо допомагати країнам Близького Сходу. Системно ця пропозиція була тільки для США. Я не знаю, чи вони відмовилися від цього. Не впевнений, але це точно відтермінування - сказав Зеленський.

Він додав, що Україна відкрита та зацікавлена в підписанні дронової угоди із США.

Нагадаємо

Україна ще кілька місяців тому пропонувала США свої технології для боротьби з іранськими ударними дронами, однак тоді американська адміністрація відхилила цю ініціативу. Після початку війни з Іраном у Вашингтоні змінили позицію і звернулися до Києва по допомогу.