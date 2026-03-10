Украина открыта и заинтересована в подписании дронового соглашения с США - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что Украина действительно предлагала США свои технологии для борьбы с иранскими ударными дронами, однако не уверен, что Америка отказалась от соответствующего соглашения, передает УНН.

Мы предлагали drone deal. Там есть все наши соответствующие дроны, есть наши технологии. В принципе, частично то, что сейчас мы экспертно будем помогать странам Ближнего Востока. Системно это предложение было только для США. Я не знаю, отказались ли они от этого. Не уверен, но это точно отсрочка - сказал Зеленский.

Он добавил, что Украина открыта и заинтересована в подписании дронового соглашения с США.

Напомним

Украина еще несколько месяцев назад предлагала США свои технологии для борьбы с иранскими ударными дронами, однако тогда американская администрация отклонила эту инициативу. После начала войны с Ираном в Вашингтоне изменили позицию и обратились к Киеву за помощью.