Эксклюзив
17:36 • 3580 просмотра
США частично снимают нефтяные санкции с россии – насколько это опасно для Украины и как ей действовать
Эксклюзив
15:44 • 16630 просмотра
Что будет с ценами на продукты в Украине и сколько придется платить за самое необходимоеPhoto
Эксклюзив
15:25 • 21241 просмотра
Гастрит без мифов, или почему «весенних обострений» на самом деле не существует
Эксклюзив
14:11 • 16336 просмотра
Как война в Иране влияет на переговоры по Украине – мир ближе или как никогда далек
Эксклюзив
12:33 • 23619 просмотра
Эксперт рассказал, улучшит ли украинская "шахедная помощь" отношения с США
Эксклюзив
10 марта, 11:27 • 26594 просмотра
Регулирование спецрежима Defence City требует упрощения для поддержки предприятий - член оборонного комитета Рады
Эксклюзив
10 марта, 11:25 • 39846 просмотра
Клиника Odrex отрицает причастность к мошенничеству и медицинской халатности, несмотря на 10 уголовных производств
Эксклюзив
10 марта, 08:20 • 49993 просмотра
Рука-нога-рот или вирус Коксаки - как им заражаются люди и чем опасна инфекция
9 марта, 19:48 • 52386 просмотра
НБУ просит ЕС быть посредником в деле задержания инкассаторов и изъятия наличности Ощадбанка в Венгрии
Эксклюзив
9 марта, 19:03 • 84504 просмотра
Ударит ли Иран по Украине после заявлений о помощи в сбитии "шахедов": эксперт оценил риски
публикации
Эксклюзивы
Украина открыта и заинтересована в подписании дронового соглашения с США - Зеленский

Киев • УНН

 • 872 просмотра

Украина предложила США соглашение о передаче технологий для борьбы с иранскими БПЛА. Президент предполагает отсрочку решения американской стороной.

Украина открыта и заинтересована в подписании дронового соглашения с США - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что Украина действительно предлагала США свои технологии для борьбы с иранскими ударными дронами, однако не уверен, что Америка отказалась от соответствующего соглашения, передает УНН

Мы предлагали drone deal. Там есть все наши соответствующие дроны, есть наши технологии. В принципе, частично то, что сейчас мы экспертно будем помогать странам Ближнего Востока. Системно это предложение было только для США. Я не знаю, отказались ли они от этого. Не уверен, но это точно отсрочка 

- сказал Зеленский. 

Он добавил, что Украина открыта и заинтересована в подписании дронового соглашения с США. 

Напомним 

Украина еще несколько месяцев назад предлагала США свои технологии для борьбы с иранскими ударными дронами, однако тогда американская администрация отклонила эту инициативу. После начала войны с Ираном в Вашингтоне изменили позицию и обратились к Киеву за помощью.

Павел Башинский

