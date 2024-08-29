Україна розслідує незаконне ув'язнення росією понад 14 тисяч цивільних
Київ • УНН
Генпрокурор Костін повідомив про розслідування незаконного позбавлення волі росією понад 14 тисяч цивільних. Зафіксовано понад 170 катівень, кожен звільнений зазнавав насильства.
Україна розслідує незаконне позбавлення волі росією понад 14 тисяч цивільних. Зафіксовано понад 170 катівень. Про це написав Генеральний прокурор Андрій Костін у соцмережі X, передає УНН.
Україна розслідує незаконне позбавлення волі росією понад 14,000 цивільних. Встановлено понад 170 катівень. Фактично кожен, хто повернувся з російської неволі, піддавався різним формам насильства
Генпрокурор вказав, що злочини росії проти цивільного населення є масовими та поширеними та мають ознаки злочинів проти людяності.
На сьогодні Офісом Генерального прокурора повідомлено про підозру 261 особі за злочини, пов’язані з незаконним утриманням цивільних, судові вироки отримали 58 осіб, зазначив Костін.
Одна із країн Глобального Півдня відкриє кримінальне провадження щодо злочинів вчинених росією в Україні – Костін27.08.24, 13:30 • 18201 перегляд