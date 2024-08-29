Украина расследует незаконное заключение россией более 14 тысяч гражданских лиц

Украина расследует незаконное лишение свободы россией более 14 тысяч гражданских. Зафиксировано более 170 застенков. Об этом написал Генеральный прокурор Андрей Костин в соцсети X, передает УНН.

Украина расследует незаконное лишение свободы россией более 14,000 гражданских. Установлено более 170 застенков. Фактически каждый, кто вернулся из российской неволи, подвергался различным формам насилия - написал Костин.

Генпрокурор указал, что преступления россии против гражданского населения являются массовыми и распространенными и имеют признаки преступлений против человечности.

На сегодня Офисом Генерального прокурора сообщено о подозрении 261 лицу за преступления, связанные с незаконным удержанием гражданских, судебные приговоры получили 58 человек, отметил Костин.

Одна із країн Глобального Півдня відкриє кримінальне провадження щодо злочинів вчинених росією в Україні – Костін