Україна посіла ключове місце у структурі оборонного експорту США та Німеччини

Згідно з новими даними Стокгольмського міжнародного інституту дослідження проблем миру (SIPRI), Україна стала другим за величиною отримувачем американського озброєння у світі. Про це пише УНН.

Деталі

Німеччина також визначила Україну як пріоритетний напрямок для свого оборонного експорту. Майже чверть усього німецького постачання озброєнь - 24% - було спрямовано до України як пряму допомогу. Окрім цього, ще 17% німецького експорту припало на інші європейські держави, що свідчить про загальну мілітаризацію регіону та зміцнення системи колективної безпеки.

Умєров заявив, що українські компанії отримали дозволи на експорт зброї

Аналітики SIPRI наголошують, що така динаміка суттєво змінює традиційні карти поставок. Поки Україна стає ключовим споживачем для лідерів західного ВПК, частка інших традиційних покупців поступово зміщується. Високий рівень підтримки з боку США та Німеччини дозволив цим країнам не лише забезпечити обороноздатність України, а й значно посилити власну присутність на європейському ринку озброєнь.

Нагадаємо

Раніше ми писали, що обсяги міжнародних поставок російського озброєння продемонстрували найстрімкіше падіння серед усіх світових лідерів у період 2021-2025 років.