Украина заняла ключевое место в структуре оборонного экспорта США и Германии

Согласно новым данным Стокгольмского международного института исследования проблем мира (SIPRI), Украина стала вторым по величине получателем американского вооружения в мире. Об этом пишет УНН.

Подробности

Германия также определила Украину как приоритетное направление для своего оборонного экспорта. Почти четверть всех немецких поставок вооружений — 24% — была направлена в Украину в качестве прямой помощи. Кроме этого, еще 17% немецкого экспорта пришлось на другие европейские государства, что свидетельствует об общей милитаризации региона и укреплении системы коллективной безопасности.

Аналитики SIPRI отмечают, что такая динамика существенно меняет традиционные карты поставок. Пока Украина становится ключевым потребителем для лидеров западного ВПК, доля других традиционных покупателей постепенно смещается. Высокий уровень поддержки со стороны США и Германии позволил этим странам не только обеспечить обороноспособность Украины, но и значительно усилить собственное присутствие на европейском рынке вооружений.

Напомним

Ранее мы писали, что объемы международных поставок российского вооружения продемонстрировали самое стремительное падение среди всех мировых лидеров в период 2021-2025 годов.