Україна і Камбоджа планують домовитися про взаємне скасування візових вимог для службових та диппаспортів

Кабінет міністрів України cхвалив проект угоди з урядом Королівства Камбоджа про взаємне скасування візових вимог для пред’явників дипломатичних, службових або офіційних паспортів. Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук в Telegram, передає УНН.

Схвалено проект Угоди між Кабінетом Міністрів України та Урядом Королівства Камбоджа про взаємне скасування візових вимог для пред’явників дипломатичних, службових або офіційних паспортів. Положеннями Угоди передбачається скасування візових вимог для вʼїзду і перебування громадян України та громадян Королівства Камбоджа - предʼявників дипломатичних, службових та офіційних паспортів на території держав сторін строком до 30 днів протягом 60 днів