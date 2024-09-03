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Україна і Камбоджа планують домовитися про взаємне скасування візових вимог для службових та диппаспортів

Україна і Камбоджа планують домовитися про взаємне скасування візових вимог для службових та диппаспортів

Київ • УНН

 • 20522 перегляди

Кабмін схвалив проект угоди з Камбоджею про взаємне скасування віз для власників дипломатичних і службових паспортів. Угода дозволить безвізовий в'їзд і перебування до 30 днів протягом 60 днів.

Кабінет міністрів України cхвалив проект угоди з урядом Королівства Камбоджа про взаємне скасування візових вимог для пред’явників дипломатичних, службових або офіційних паспортів. Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук в Telegram, передає УНН.

Схвалено проект Угоди між Кабінетом Міністрів України та Урядом Королівства Камбоджа про взаємне скасування візових вимог для пред’явників дипломатичних, службових або офіційних паспортів. Положеннями Угоди передбачається скасування візових вимог для вʼїзду і перебування громадян України та громадян Королівства Камбоджа - предʼявників дипломатичних, службових та офіційних паспортів на території держав сторін строком до 30 днів протягом 60 днів

- написав Мельничук.

Україна та Маврикій підписали угоду про безвізовий режим08.08.24, 16:03 • 32984 перегляди

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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