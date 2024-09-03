Украина и Камбоджа планируют договориться о взаимной отмене визовых требований для служебных и диппаспортов
Киев • УНН
Кабмин одобрил проект соглашения с Камбоджей о взаимной отмене виз для владельцев дипломатических и служебных паспортов. Соглашение позволит безвизовый въезд и пребывание до 30 дней в течение 60 дней.
Кабинет министров Украины одобрил проект соглашения с правительством Королевства Камбоджа о взаимной отмене визовых требований для предъявителей дипломатических, служебных или официальных паспортов. Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук в Telegram, передает УНН.
Одобрен проект Соглашения между Кабинетом Министров Украины и Правительством Королевства Камбоджа о взаимной отмене визовых требований для предъявителей дипломатических, служебных или официальных паспортов. Положениями Соглашения предусматривается отмена визовых требований для въезда и пребывания граждан Украины и граждан Королевства Камбоджа - предъявителей дипломатических, служебных и официальных паспортов на территории государств сторон сроком до 30 дней в течение 60 дней
Україна та Маврикій підписали угоду про безвізовий режим8 августа 2024, 13:03 • 32220 просмотров