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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Украина и Маврикий подписали соглашение о безвизовом режиме

Украина и Маврикий подписали соглашение о безвизовом режиме

Киев  •  УНН

8 августа 2024, 13:03  •  16607 просмотра

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Министры иностранных дел Украины и Маврикия подписали соглашение о безвизе. Обсуждались углубление связей с Африкой и перспективы сотрудничества, в частности привлечение маврикийских инвесторов к восстановлению Украины.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба и министр иностранных дел, региональной интеграции и международной торговли Маврикия Маниш Гобин подписали соглашение о безвизовом режиме. Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел Украины, передает УНН.

Детали 

Министры подробно обсудили углубление связей Украины со странами Африки, развитие отношений нашего государства с Африканским Союзом и перспективы трехстороннего торгового и инвестиционного сотрудничества Украины, Маврикия и отдельных африканских стран.

Україна та Маврикій домовились про угоди щодо інвестицій та оподаткування - Кулеба8 августа 2024, 12:12 • 21661 просмотр

Дмитрий Кулеба особо приветствовал заинтересованность маврикийских бизнесов в восстановлении Украины. Он пригласил Маврикий принять участие в Конференции по восстановлению Украины в следующем году в Риме  

В конце переговоров министры подписали соглашение о безвизе между Украиной и Маврикием, которое на этом этапе прежде всего будет способствовать поездкам маврикийских инвесторов и бизнесменов в Украину для поиска новых возможностей работы в нашем государстве

- говорится в заявлении МИДа. 

Впрочем, в ведомстве предупредили, что  соглашение вступит в силу после завершения внутренних процедур в обоих государствах.

Напомним,

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба совершил первый визит главы МИД в истории независимой Украины в Маврикий. Обсуждались поддержка Украины, Формула мира и перспективы экономического сотрудничества между странами.

Владимир Омельченко

Владимир Омельченко

Экономикаполитика
rimРим
ukrainaУкраина
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