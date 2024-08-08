Украина и Маврикий подписали соглашение о безвизовом режиме

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба и министр иностранных дел, региональной интеграции и международной торговли Маврикия Маниш Гобин подписали соглашение о безвизовом режиме. Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел Украины, передает УНН.

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Министры подробно обсудили углубление связей Украины со странами Африки, развитие отношений нашего государства с Африканским Союзом и перспективы трехстороннего торгового и инвестиционного сотрудничества Украины, Маврикия и отдельных африканских стран.

Україна та Маврикій домовились про угоди щодо інвестицій та оподаткування - Кулеба

Дмитрий Кулеба особо приветствовал заинтересованность маврикийских бизнесов в восстановлении Украины. Он пригласил Маврикий принять участие в Конференции по восстановлению Украины в следующем году в Риме

В конце переговоров министры подписали соглашение о безвизе между Украиной и Маврикием, которое на этом этапе прежде всего будет способствовать поездкам маврикийских инвесторов и бизнесменов в Украину для поиска новых возможностей работы в нашем государстве - говорится в заявлении МИДа.

Впрочем, в ведомстве предупредили, что соглашение вступит в силу после завершения внутренних процедур в обоих государствах.

Напомним,

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба совершил первый визит главы МИД в истории независимой Украины в Маврикий. Обсуждались поддержка Украины, Формула мира и перспективы экономического сотрудничества между странами.