Украина и Маврикий подписали соглашение о безвизовом режиме
Киев • УНН
Министры иностранных дел Украины и Маврикия подписали соглашение о безвизе. Обсуждались углубление связей с Африкой и перспективы сотрудничества, в частности привлечение маврикийских инвесторов к восстановлению Украины.
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба и министр иностранных дел, региональной интеграции и международной торговли Маврикия Маниш Гобин подписали соглашение о безвизовом режиме. Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел Украины, передает УНН.
Детали
Министры подробно обсудили углубление связей Украины со странами Африки, развитие отношений нашего государства с Африканским Союзом и перспективы трехстороннего торгового и инвестиционного сотрудничества Украины, Маврикия и отдельных африканских стран.
Україна та Маврикій домовились про угоди щодо інвестицій та оподаткування - Кулеба8 августа 2024, 12:12 • 21661 просмотр
Дмитрий Кулеба особо приветствовал заинтересованность маврикийских бизнесов в восстановлении Украины. Он пригласил Маврикий принять участие в Конференции по восстановлению Украины в следующем году в Риме
В конце переговоров министры подписали соглашение о безвизе между Украиной и Маврикием, которое на этом этапе прежде всего будет способствовать поездкам маврикийских инвесторов и бизнесменов в Украину для поиска новых возможностей работы в нашем государстве
Впрочем, в ведомстве предупредили, что соглашение вступит в силу после завершения внутренних процедур в обоих государствах.
Напомним,
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба совершил первый визит главы МИД в истории независимой Украины в Маврикий. Обсуждались поддержка Украины, Формула мира и перспективы экономического сотрудничества между странами.