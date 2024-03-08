Україна готова для подальших кроків, які забезпечать деблокування кордону - Шмигаль
Київ • УНН
Україна готова до подальших скоординованих кроків з країнами-сусідами ЄС та Європейською Комісією для розблокування кордонів, відновлення експорту та транзиту української продукції.
Україна готова для подальших кроків, які забезпечать деблокування кордону, відновлення експорту і транзиту української продукції. Про це заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль на спільній пресконференції з виконавчим віцепрезидентом Європейської Комісії Валдісом Домбровскісом, передає УНН.
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Окрему увагу ми зосередили на питаннях торгівлі та аграрної сфери. Україна готова для подальших кроків, скоординованих із сусідніми державами-членами ЄС та Єврокомісією, які забезпечать деблокування кордону, відновлення експорту і транзиту української продукції
Шмигаль відзначив ініціативу Європейської комісії щодо залучення Європейського інвестиційного банку та Європейського банку реконструкції та розвитку до реалізації ініціатив збільшення спроможності шляхів солідарності, які "наразі залишаються вагомим маршрутом для українського експорту".
Також прем’єр-міністр відзначив прогрес прогрес Координаційної платформи з питань експорту української агропродукції щодо вироблення спільних рішень.
Нагадаємо
Раніше Денис Шмигаль зазначав, що український план щодо розв'язання питання блокади кордону вже опрацьовується польською стороною.