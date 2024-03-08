Україна готова для подальших кроків, які забезпечать деблокування кордону - Шмигаль

$41.400.00
45.840.00
ukenru
Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах
13 квітня, 16:43 • 9288 перегляди

Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах

12 квітня, 10:15 • 70449 перегляди

Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається

Ексклюзив
12 квітня, 06:00 • 155053 перегляди

У сучасній війні без космосу ніяк – експерт пояснив, навіщо Україні власні Космічні сили

12 квітня, 05:00 • 152084 перегляди

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

11 квітня, 18:06 • 125757 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

Ексклюзив
11 квітня, 17:02 • 133944 перегляди

Регулювання має бути комплексним: у Раді вказали, що виробники також мають нести відповідальність за ціни на ліки

Ексклюзив
11 квітня, 15:51 • 85749 перегляди

Україна спроможна виробляти достатню кількість дронів на оптоволоконні для Сил оборони - Камишін

11 квітня, 13:43 • 93377 перегляди

Зеленський повідомив про санкції проти пропагандистів і тіньового флоту рф: хто у списку

11 квітня, 11:26 • 98980 перегляди

На "Рамштайні" виділили рекордні 21 млрд євро військової допомоги Україні

Ексклюзив
11 квітня, 10:35 • 89765 перегляди

Ексспівробітник АРМА сумнівається, що теруправління можуть моніторити ухвали про обшук без відома Києва

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+8°
1.9м/с
62%
Популярнi новини

У Сумах 99 постраждалих після ракетного удару рф, серед них 11 дітей

13 квітня, 13:24 • 8160 перегляди

Спалах ящуру в Центральній Європі: країни закривають кордони для стримування вірусу

13 квітня, 13:46 • 10148 перегляди

Макрон засудив ракетні удари по Сумах: “тільки росія продовжує цю війну”

13 квітня, 13:53 • 6274 перегляди

В Ісландії скасовано сезон полювання на китів через економічну ситуацію

13 квітня, 14:18 • 4970 перегляди

Келлог заявив, що рф здійснила цілеспрямовані удари по цивільних об'єктах в Сумах

13 квітня, 15:31 • 5260 перегляди
Публікації

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

12 квітня, 05:00 • 152084 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту
Ексклюзив

11 квітня, 09:11 • 223774 перегляди

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність
Ексклюзив

10 квітня, 15:28 • 373279 перегляди

Ціни на ліки поза списками МОЗ зростають: моніторинг станом на квітень

10 квітня, 13:51 • 309384 перегляди

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 417461 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Денис Шмигаль

Кіт Келлогг

Еммануель Макрон

Актуальні місця

Суми

Україна

Сполучені Штати

Харків

Донецька область

Реклама
УНН Lite

Найкращі та найгірші образи Блейк Лайвлі: від Versace до Michael Kors

18:16 • 2694 перегляди

The Prodigy вшанували Кіта Флінта лазерним силуетом на Coachella

13 квітня, 13:03 • 14900 перегляди

Мелоні подарувала королю Чарльзу III іменну банку Nutella з золотим написом

12 квітня, 13:05 • 31769 перегляди

"Створіть свій резервний фонд": міленіали у США діляться порадами виживання в період рецесії на TikTok

12 квітня, 10:08 • 28552 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

11 квітня, 18:06 • 125757 перегляди
Актуальне

9K720 Iskander

Літні Олімпійські ігри 2024

The Guardian

T-72

БМ-27 «Ураган»

Україна готова для подальших кроків, які забезпечать деблокування кордону - Шмигаль

Київ • УНН

 • 22570 перегляди

Україна готова до подальших скоординованих кроків з країнами-сусідами ЄС та Європейською Комісією для розблокування кордонів, відновлення експорту та транзиту української продукції.

Україна готова для подальших кроків, які забезпечать деблокування кордону - Шмигаль

Україна готова для подальших кроків, які забезпечать деблокування кордону, відновлення експорту і транзиту української продукції. Про це заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль на спільній пресконференції з виконавчим віцепрезидентом Європейської Комісії Валдісом Домбровскісом, передає УНН.

Деталі

Окрему увагу ми зосередили на питаннях торгівлі та аграрної сфери. Україна готова для подальших кроків, скоординованих із сусідніми державами-членами ЄС та Єврокомісією, які забезпечать деблокування кордону, відновлення експорту і транзиту української продукції

- заявив Шмигаль.

Шмигаль відзначив ініціативу Європейської комісії щодо залучення Європейського інвестиційного банку та Європейського банку реконструкції та розвитку до реалізації ініціатив збільшення спроможності шляхів солідарності, які "наразі залишаються вагомим маршрутом для українського експорту".

Також прем’єр-міністр відзначив прогрес прогрес Координаційної платформи з питань експорту української агропродукції щодо вироблення спільних рішень.

Нагадаємо

Раніше Денис Шмигаль зазначав, що український план щодо розв'язання питання блокади кордону вже опрацьовується польською стороною.

Павло Башинський

Павло Башинський

ЕкономікаПолітика
Європейська комісія
Європейський Союз
Україна
Денис Шмигаль
Brent
$64.46
Bitcoin
$83,332.30
S&P 500
$5,340.01
Tesla
$246.88
Газ TTF
$33.46
Золото
$3,238.05
Ethereum
$1,585.18