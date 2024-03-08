Украина готова для дальнейших шагов, которые обеспечат деблокирование границы - Шмыгаль
Киев • УНН
Украина готова к дальнейшим скоординированным шагам со странами-соседями ЕС и Европейской Комиссией для разблокирования границ, восстановления экспорта и транзита украинской продукции.
Украина готова для дальнейших шагов, которые обеспечат деблокирование границы, восстановление экспорта и транзита украинской продукции. Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль на совместной пресс-конференции с исполнительным вице-президентом Европейской Комиссии Валдисом Домбровскисом, передает УНН.
Детали
Отдельное внимание мы сосредоточили на вопросах торговли и аграрной сферы. Украина готова для дальнейших шагов, скоординированных с соседними государствами-членами ЕС и Еврокомиссией, которые обеспечат деблокирование границы, восстановление экспорта и транзита украинской продукции
Шмыгаль отметил инициативу Европейской комиссии по привлечению Европейского инвестиционного банка и Европейского банка реконструкции и развития к реализации инициатив увеличения способности путей солидарности, которые "пока остаются весомым маршрутом для украинского экспорта".
Также премьер-министр отметил прогресс прогресс Координационной платформы по вопросам экспорта украинской агропродукции по выработке совместных решений.
Напомним
Ранее Денис Шмыгаль отмечал, что украинский план по решению вопроса блокады границы уже прорабатывается польской стороной.
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