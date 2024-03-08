ukenru
Рубрики
Главная
политика
Война
Экономика
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Экслюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив
Ночная тема
Ночная тема

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Украина готова для дальнейших шагов, которые обеспечат деблокирование границы - Шмыгаль

Украина готова для дальнейших шагов, которые обеспечат деблокирование границы - Шмыгаль

Киев  •  УНН

8 марта 2024, 15:15  •  1690 просмотра

Read in English

Украина готова к дальнейшим скоординированным шагам со странами-соседями ЕС и Европейской Комиссией для разблокирования границ, восстановления экспорта и транзита украинской продукции.

Украина готова для дальнейших шагов, которые обеспечат деблокирование границы, восстановление экспорта и транзита украинской продукции. Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль на совместной пресс-конференции с исполнительным вице-президентом Европейской Комиссии Валдисом Домбровскисом, передает УНН.

Детали

Отдельное внимание мы сосредоточили на вопросах торговли и аграрной сферы. Украина готова для дальнейших шагов, скоординированных с соседними государствами-членами ЕС и Еврокомиссией, которые обеспечат деблокирование границы, восстановление экспорта и транзита украинской продукции

- заявил Шмыгаль.

Шмыгаль отметил инициативу Европейской комиссии по привлечению Европейского инвестиционного банка и Европейского банка реконструкции и развития к реализации инициатив увеличения способности путей солидарности, которые "пока остаются весомым маршрутом для украинского экспорта".

Также премьер-министр отметил прогресс прогресс Координационной платформы по вопросам экспорта украинской агропродукции по выработке совместных решений.

Напомним

Ранее Денис Шмыгаль отмечал, что украинский план по решению вопроса блокады границы уже прорабатывается польской стороной.

Павел Башинский

Павел Башинский

Экономикаполитика
yevropeiskaya-komissiyaЕвропейская комиссия
yevropeiskii-soyuzЕвропейский Союз
ukrainaУкраина
denys-shmyhalДенис Шмыгаль
Эксклюзив
Совет по вопросам поддержки бизнеса при Президенте должен прислушиваться к жалобам бизнеса, в том числе на Гетманцева - эксперт
  •  57234 просмотра

Совет по вопросам поддержки бизнеса при Президенте должен прислушиваться к жалобам бизнеса, в том числе на Гетманцева - эксперт

Эксклюзив
В начале полномасштабной войны некоторые страны не хотели продавать боеприпасы Украине из-за опасений ее проигрыша - эксперт
  •  59896 просмотра

В начале полномасштабной войны некоторые страны не хотели продавать боеприпасы Украине из-за опасений ее проигрыша - эксперт

Эксклюзив
Полицейская унижала школьников: работники Офиса Омбудсмена посетят гимназию в Черновцах
  •  68036 просмотра

Полицейская унижала школьников: работники Офиса Омбудсмена посетят гимназию в Черновцах

Эксклюзив
Фигурант дела о невыполнении контракта между МОУ и "Львовским арсеналом" Алексей Хорошаев заявил, что боеприпасы есть
  •  100200 просмотра

Фигурант дела о невыполнении контракта между МОУ и "Львовским арсеналом" Алексей Хорошаев заявил, что боеприпасы есть

Эксклюзив
Фонд гарантирования вкладов физлиц попытался ввести в заблуждение журналистов относительно закупки лицензий к программному обеспечению по завышенной цене
  •  64256 просмотра

Фонд гарантирования вкладов физлиц попытался ввести в заблуждение журналистов относительно закупки лицензий к программному обеспечению по завышенной цене

Эксклюзив
Зарабатывали на сдаче экзаменов на водительские права: на Волыни разоблачили коррупционную схему шпионского уровня
  •  107003 просмотра

Зарабатывали на сдаче экзаменов на водительские права: на Волыни разоблачили коррупционную схему шпионского уровня

Эксклюзив
Весенний гиповитаминоз: симптомы и профилактика
07.03.24  •  109008 просмотра

Весенний гиповитаминоз: симптомы и профилактика

Эксклюзив
Изменение правил раскрытия банковской тайны подорвет доверие ко всей банковской системе - соучредитель банка "Конкорд" Соседка
07.03.24  •  108075 просмотра

Изменение правил раскрытия банковской тайны подорвет доверие ко всей банковской системе - соучредитель банка "Конкорд" Соседка

Эксклюзив
Экономика Украины должна перейти на военные рельсы, которые не предусматривают увеличение налогов - эксперт
07.03.24  •  109185 просмотра

Экономика Украины должна перейти на военные рельсы, которые не предусматривают увеличение налогов - эксперт

Эксклюзив
МОУ приходится использовать посредников для закупки боеприпасов в Балканских странах - эксперт
06.03.24  •  130535 просмотра

МОУ приходится использовать посредников для закупки боеприпасов в Балканских странах - эксперт

Новости по теме
Украина готова для дальнейших шагов, которые обеспечат деблокирование границы - Шмыгаль

Украина готова для дальнейших шагов, которые обеспечат деблокирование границы - Шмыгаль

  •  1690 просмотра
В Торецке Донецкой области пиротехники изъяли и уничтожили неразорвавшуюся авиационную бомбу рф

В Торецке Донецкой области пиротехники изъяли и уничтожили неразорвавшуюся авиационную бомбу рф

  •  1606 просмотра
В столицу вернулись вернулись пеликаны: десятки птиц прогуливаются в водоеме КиевЗоо

В столицу вернулись вернулись пеликаны: десятки птиц прогуливаются в водоеме КиевЗоо

  •  2333 просмотра
Министр окружающей среды Финляндии посещает Киев: обсудит вред от войны рф

Министр окружающей среды Финляндии посещает Киев: обсудит вред от войны рф

  •  5132 просмотра
ЕС представит переговорную рамку по вступлению Украины на следующей неделе - Домбровскис

ЕС представит переговорную рамку по вступлению Украины на следующей неделе - Домбровскис

  •  2968 просмотра
В Сумах прогремели взрывы: Воздушные силы предупредили о пусках КАБов

В Сумах прогремели взрывы: Воздушные силы предупредили о пусках КАБов

  •  3773 просмотра
Контролирует или заметает следы: соратник Гройсмана "неожиданно" решил поинтересоваться, как строит укрытие фирма с неоднозначной репутацией

Контролирует или заметает следы: соратник Гройсмана "неожиданно" решил поинтересоваться, как строит укрытие фирма с неоднозначной репутацией

  •  14141 просмотра
В МВД показали видео первых минут после обстрела Константиновки

В МВД показали видео первых минут после обстрела Константиновки

  •  4356 просмотра
Итоги инвентаризации: Минобороны выявило более 200 незаконно захваченных земельных участков

Итоги инвентаризации: Минобороны выявило более 200 незаконно захваченных земельных участков

  •  4522 просмотра
Зеленский присвоил имя "Гетман Иван Выговский" турецкому корвету для ВМС Украины

Зеленский присвоил имя "Гетман Иван Выговский" турецкому корвету для ВМС Украины

  •  5691 просмотра

Популярные

Слуги народа или прислужники кремля: почему два депутата из комитета нацбезопасности ВР критикуют прозрачную систему закупок продуктов питания для ВСУ

Слуги народа или прислужники кремля: почему два депутата из комитета нацбезопасности ВР критикуют прозрачную систему закупок продуктов питания для ВСУ

  •  102336 просмотра
"Вчера было боевое применение по вражеским самолетам на расстоянии более 150 км" - командующий ВС

"Вчера было боевое применение по вражеским самолетам на расстоянии более 150 км" - командующий ВС

  •  35398 просмотра
"Я в Киеве, чтобы бить тревогу": министр обороны Британии призвал мир усилить поддержку Украины

"Я в Киеве, чтобы бить тревогу": министр обороны Британии призвал мир усилить поддержку Украины

  •  57852 просмотра
Дружественно и откровенно: в Китае прокомментировали визит спецпредставителя в Украину

Дружественно и откровенно: в Китае прокомментировали визит спецпредставителя в Украину

  •  29056 просмотра
ПВО ночью уничтожила 33 из 37 БпЛА типа "Shahed"

ПВО ночью уничтожила 33 из 37 БпЛА типа "Shahed"

  •  66131 просмотра

Публикации

Контролирует или заметает следы: соратник Гройсмана "неожиданно" решил поинтересоваться, как строит укрытие фирма с неоднозначной репутацией

Контролирует или заметает следы: соратник Гройсмана "неожиданно" решил поинтересоваться, как строит укрытие фирма с неоднозначной репутацией

  •  14141 просмотра
Слуги народа или прислужники кремля: почему два депутата из комитета нацбезопасности ВР критикуют прозрачную систему закупок продуктов питания для ВСУ

Слуги народа или прислужники кремля: почему два депутата из комитета нацбезопасности ВР критикуют прозрачную систему закупок продуктов питания для ВСУ

  •  102336 просмотра
Фигурант дела о невыполнении контракта между МОУ и "Львовским арсеналом" Алексей Хорошаев заявил, что боеприпасы есть

Фигурант дела о невыполнении контракта между МОУ и "Львовским арсеналом" Алексей Хорошаев заявил, что боеприпасы есть
Эксклюзив

  •  100200 просмотра
Мэр Винницы: миллионер из трущоб на содержании жены

Мэр Винницы: миллионер из трущоб на содержании жены

7 марта 2024, 13:39  •  143585 просмотра
ДОТ поперек горла: почему поставщики продуктов питания для ВСУ блокируют проведение тендеров по прозрачным правилам

ДОТ поперек горла: почему поставщики продуктов питания для ВСУ блокируют проведение тендеров по прозрачным правилам

7 марта 2024, 10:12  •  149030 просмотра

Украина готова для дальнейших шагов, которые обеспечат деблокирование границы - Шмыгаль

Украина готова к дальнейшим скоординированным шагам со странами-соседями ЕС и Европейской Комиссией для разблокирования границ, восстановления экспорта и транзита украинской продукции.

Экономика •   •  1690 просмотра
Украина готова для дальнейших шагов, которые обеспечат деблокирование границы - Шмыгаль

В Торецке Донецкой области пиротехники изъяли и уничтожили неразорвавшуюся авиационную бомбу рф

Пиротехники изъяли и уничтожили неразорвавшуюся российскую авиационную бомбу, упавшую возле жилых домов в Торецке Донецкой области.

Война •   •  1606 просмотра
В Торецке Донецкой области пиротехники изъяли и уничтожили неразорвавшуюся авиационную бомбу рф

В столицу вернулись вернулись пеликаны: десятки птиц прогуливаются в водоеме КиевЗоо

Десятки розовых и кудрявых пеликанов вернулись на озера Киевского зоопарка, наслаждаясь чистой водой, природными камнями, свежей рыбой и местами для загара.

Общество •   •  2333 просмотра
В столицу вернулись вернулись пеликаны: десятки птиц прогуливаются в водоеме КиевЗоо

Министр окружающей среды Финляндии посещает Киев: обсудит вред от войны рф

Министр по вопросам окружающей среды и климата Финляндии Кай Мукканен посетит Киев 8 марта, чтобы обсудить огромные экологические убытки, вызванные агрессивной войной россии в Украине, и энергетическую ситуацию.

Война •   •  5132 просмотра
Министр окружающей среды Финляндии посещает Киев: обсудит вред от войны рф

ЕС представит переговорную рамку по вступлению Украины на следующей неделе - Домбровскис

ЕС планирует представить переговорную рамку по вступлению Украины в ЕС на следующей неделе, заявил вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис.

политика •   •  2968 просмотра
ЕС представит переговорную рамку по вступлению Украины на следующей неделе - Домбровскис

В Сумах прогремели взрывы: Воздушные силы предупредили о пусках КАБов

Взрыв прогремел в Сумах после воздушной тревоги и сообщений о запуске управляемых авиабомб тактической авиацией в регионе.

Война •   •  3773 просмотра
В Сумах прогремели взрывы: Воздушные силы предупредили о пусках КАБов

Контролирует или заметает следы: соратник Гройсмана "неожиданно" решил поинтересоваться, как строит укрытие фирма с неоднозначной репутацией

Соратник Гройсмана "неожиданно" решил поинтересоваться, как строит укрытие фирма с неоднозначной репутацией.

политика •   •  14141 просмотра
Контролирует или заметает следы: соратник Гройсмана "неожиданно" решил поинтересоваться, как строит укрытие фирма с неоднозначной репутацией

В МВД показали видео первых минут после обстрела Константиновки

Парамедики полиции оказали первую помощь 43-летнему мужчине и 76-летней женщине, которые пострадали в результате российского ракетного удара по Константиновке, который нанес ущерб жилым домам и объектам инфраструктуры.

Война •   •  4356 просмотра
В МВД показали видео первых минут после обстрела Константиновки

Итоги инвентаризации: Минобороны выявило более 200 незаконно захваченных земельных участков

В 2023 году Минобороны выявило 200 незаконно захваченных земельных участков общей площадью более 170 га стоимостью более 300 млн грн во Львовской, Николаевской, Черкасской и Полтавской областях и направило сообщение в правоохранительные органы для привлечения виновных лиц к уголовной ответственности.

политика •   •  4522 просмотра
Итоги инвентаризации: Минобороны выявило более 200 незаконно захваченных земельных участков

Зеленский присвоил имя "Гетман Иван Выговский" турецкому корвету для ВМС Украины

Президент Владимир Зеленский подписал указ о присвоении корвету класса "Ада", изготовленному для Украины Турцией, названия "Гетман Иван Выговский".

Война •   •  5691 просмотра
Зеленский присвоил имя "Гетман Иван Выговский" турецкому корвету для ВМС Украины