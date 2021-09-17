Ухвалення закону про олігархів хочуть затягнути до наступних виборів за допомогою “Венеціанки” — Мін’юст

Цитата

“Було цілком зрозуміло, що олігархи зроблять все можливе, щоб цей законопроект не був прийнятий. Ми не розуміли чітко, який буде план дій... Він зараз став очевидним та зрозумілим: максимально затягнути процес до наступних парламентських виборів”, — заявив Малюська.

За його словами, саме тому проект закону відправили на розгляд до Венеційської комісії.

“Не питання поваги до Венеційської комісії. Ми поважаємо Венеційську комісію, але тут використаний інструмент, який знають всі юристи: якщо ви хочете затягнути процес, закиньте його в повільну юрисдикцію”, — сказав Малюська.

Доповнення

1 липня Верховна Рада ухвалила за основу законопроект Президента України Володимира Зеленського № 5559 про деолігархізацію.

Пізніше стало відомо, що Омбудсмен Людмила Денісова направила голові парламенту Дмитру Разумкову лист з проханням направити законопроект про олігархів на перевірку до Венеційської комісії. 10 вересня Разумков повідомив, що законопроект був відправлений туди на юридичну експертизу.

Згодом “Венеціанка” отримала запит України про експертизу законопроекту про олігархів.

Додамо

На думку представника Президента в Конституційному Суді України Федора Веніславського, експертні висновки Венеційської комісії мають рекомендаційний характер, а значить, не стануть на заваді ухваленню законопроекту “про олігархів”.



