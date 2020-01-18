УХЛ назвала імена кращих гравців місяця турніру
Київ • УНН
КИЇВ. 18 січня. УНН. Українська хокейна ліга продовжила традицію щомісячного вручення нагород кращим гравцям чемпіонату Української хокейної ліги. Про це інформує прес-служба ліги, передає УНН.
Кращим воротарем грудня став гравець “Кременчука” В’ячеслав Новицький. Голкіпер провів на льоду 245 хвилин, приніс своєму клубу три перемоги в основний час, а “Донбасу” “городяни” поступилися в овертаймі. Місяць Новицький закінчив з показником надійності 1,22 і 95,2 відсотки відбитих кидків.
Володарем нагороди кращому захиснику місяці став Володимир Алексюк з “Білого Барса”. У грудні білоцерківці здобули 4 перемоги в 6 матчах, а Алексюк заробив 1 (0 + 1) очко при показнику корисності +5.
Кращим нападаючим грудня став представник “Донбасу” Олег Шишлянніков. Форвард набирав очки у всіх 5 матчах донеччан, закинувши 7 шайб і віддавши 2 передачі при показнику корисності +9.
Відзначимо, що автором кращої шайби місяці став нападник “Донбасу” Віталій Лялька у ворота “Дніпра”.