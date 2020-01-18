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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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УХЛ назвала имена лучших игроков месяца турнира

Киев • УНН

 • 9662 просмотра

КИЕВ. 18 января. УНН. Украинская хоккейная лига продолжила традицию ежемесячного вручения наград лучшим игрокам чемпионата Украинской хоккейной лиги. Об этом сообщает пресс-служба лиги, передает УНН.

УХЛ назвала имена лучших игроков месяца турнира

Лучшим вратарем декабря стал игрок “Кременчуга” Вячеслав Новицкий. Голкипер провел на льду 245 минут, принес своему клубу три победы в основное время, а “Донбасса” “горожане” уступили в овертайме. Месяц Новицкий закончил с показателем надежности 1,22 и 95,2 процента отраженных бросков.

Обладателем награды лучшему защитнику месяца стал Владимир Алексюк из “Белого Барса”. В декабре белоцерковцы получили 4 победы в 6 матчах, а Алексюк заработал 1 (0 + 1) очко при показателе полезности +5.

Лучшим нападающим декабря стал представитель “Донбасса” Олег Шишлянников. Форвард набирал очки во всех 5 матчах дончан, забросив 7 шайб и отдав 2 передачи при показателе полезности +9.

Отметим, что автором лучшей шайбы месяца стал нападающий “Донбасса” Виталий Кукла в ворота “Днепра”.

Украинские Национальные Новости

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