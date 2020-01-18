УХЛ назвала имена лучших игроков месяца турнира
Киев • УНН
КИЕВ. 18 января. УНН. Украинская хоккейная лига продолжила традицию ежемесячного вручения наград лучшим игрокам чемпионата Украинской хоккейной лиги. Об этом сообщает пресс-служба лиги, передает УНН.
Лучшим вратарем декабря стал игрок “Кременчуга” Вячеслав Новицкий. Голкипер провел на льду 245 минут, принес своему клубу три победы в основное время, а “Донбасса” “горожане” уступили в овертайме. Месяц Новицкий закончил с показателем надежности 1,22 и 95,2 процента отраженных бросков.
Обладателем награды лучшему защитнику месяца стал Владимир Алексюк из “Белого Барса”. В декабре белоцерковцы получили 4 победы в 6 матчах, а Алексюк заработал 1 (0 + 1) очко при показателе полезности +5.
Лучшим нападающим декабря стал представитель “Донбасса” Олег Шишлянников. Форвард набирал очки во всех 5 матчах дончан, забросив 7 шайб и отдав 2 передачи при показателе полезности +9.
Отметим, что автором лучшей шайбы месяца стал нападающий “Донбасса” Виталий Кукла в ворота “Днепра”.