Угорщина заблокувала жорстку заяву країн Вишеградської четвірки з критикою Росії - ЗМІ

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26 квітня Чехія, Польща, Словаччина і Угорщина затвердили офіційну заяву, яке засуджує вибух, організований російськими найманцями, на складі боєприпасів в Чехії, в 2014 році.

У той же час, країни відкинули жорстку версію заяви, яку прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан, більш привітно налаштований щодо Москви, визнав неприйнятною.

Відзначається, що первинна версія декларації, розроблена Польщею, була набагато жорсткіша, і закликала до скасування проекту газопроводу "Північний потік - 2" і висловлювала рішучу підтримку Україні і Білорусі. У ній йшлося про те, що "Північний потік - 2" негативно позначиться на енергетичній безпеці Європи.

Словаччина раніше вирішила вислати трьох російських дипломатів в знак солідарності з Чехією, а Польща веде давні дипломатичні суперечки з Москвою.

Минулого тижня Росія вислала п'ять співробітників посольства Польщі в Москві після того, як Польща оголосила трьох російських дипломатів персонами нон-грата за порушення дипломатичного статусу. Угорщина поки не анонсувала подібних кроків проти Росії.

Дипломатичний конфлікт між Чехією та Росією

У суботу, 17 квітня, прем'єр-міністр Чехії Андрій Бабіш заявив, що Прага підозрює співробітників російського ГРУ (зараз Головне управління Генерального штабу Збройних сил Росії) в причетності до вибухів на складах боєприпасів в 2014 році в Врбетіце, в результаті яких загинули двоє людей. У зв'язку з цим Чехія вислала 18 російських дипломатів, яких влада країни запідозрила в роботі на спецслужби.

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У Москві звинувачення відкинули і назвали їх абсурдними. Москва оголосила персонами нон-грата і вислали з країни 20 чеських дипломатів.

У Чехії визнали відповідь Росії надмірною і заявили, що скоротять склад російського посольства в Празі до чисельності складу чеського диппредставництва в Москві. Глава чеського МЗС Якуб Кулганек заявив, Чехію повинні будуть покинути ще 63 співробітника російського посольства. Їм дали термін до кінця травня. МЗС Росії у відповідь зажадав скоротити чисельний склад посольства Чехії в Москві.