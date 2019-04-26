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Угорщина призупинила поставки нафти з РФ – ЗМІ

Угорщина призупинила поставки нафти з РФ – ЗМІ

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 квітня. УНН. Угорщина призупинила поставки російської нафти нафтопроводом "Дружба". Про це повідомили у найбільшій нафтогазовій компанії Угорщини MOL, передає УНН з посиланням на ТАСС.

"MOL (Magyar Olaj es Gazipari Reszvenytarsasag – ред.) постійно контролює якість сировини, яка проходить трубопроводом "Дружба", і не дозволяє не відповідати стандарту сирої нафти. Забруднена сира нафта не може бути на нашому нафтопереробному заводі, - зазначили в MOL.

Раніше оператор нафтотранспортної системи України "Укртранснафта" проінформував "Гомельтранснефть Дружба" про зупинку транзиту російської нафти по нафтопроводу "Дружба".

Словаччина так само призупинила отримання російської нафти через погіршення її якості, послідувавши прикладу Білорусі та Німеччини.

Також Польща зупинила транзит нафти по нафтопроводу "Дружба".

Як повідомляв УНН, "Транснефть" заявила, що забруднення нафти в трубопроводі "Дружба" було навмисним.

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