Поставки нафти з РФ також зупинила Словаччина
Київ • УНН
КИЇВ. 26 квітня. УНН. Словаччина призупинила отримання російської нафти через погіршення її якості. Про це повідомило в четвер увечері республіканське інформаційне агентство Teraz, передає УНН з посиланням на відповідний матеріал.
У зв’язку з прокачуванням нафтопроводом “Дружба” російської нафти погіршеної якості республіка послідувала прикладу Білорусі, Польщі та Німеччини і відмовилася від поставок. Словацька компанія Transpetrol, що забезпечує експлуатацію національних нафтопроводів, підтвердила агентству дану інформацію.
Transpetrol зробила цей крок на вимогу найбільшого словацького нафтопереробного підприємства Slovnaft, яке відмовилося від партії російської нафти, так як в ній міститься хлор. Ця сировина могло б пошкодити обладнання Slovnaft, відзначається в повідомленні.
Компанія Transpetrol відновить отримання російської нафти, яка в Словаччину надходить транзитом через Україну, тільки після врегулювання проблемної ситуації і відновлення прокачування передбаченого технічними нормами якісної сировини з РФ.
Як стало відомо напередодні, Укртранснафта призупинила роботу нафтопроводу “Дружба”.