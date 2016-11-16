Угоду про перемир’я в Ємені планують ухвалити вже завтра
Київ • УНН
КИЇВ. 16 листопада. УНН. Угода про перемир’я в Ємені може бути визнана вже завтра. Про це повідомило державне інформагентство Оману ONA, передає УНН.
Відповідна домовленість досягнута під час переговорів за участю держсекретаря США Джона Керрі, султана Омана Кабус бен Саїда і делегації, що представляє бунтівників – хуситів і поваленого президента Ємену Алі Абдалла Салеха.
Крім того, сторони домовилися про проведення наприкінці листопада консультацій в рамках мирного плану, запропонованого спецпосланцем ООН з Ємену Ісмаїлом Ульд Шейха Ахмеда.