Соглашение о перемирии в Йемене планируют принять уже завтра
Киев • УНН
КИЕВ. 16 ноября. УНН. Соглашение о перемирии в Йемене может быть признано уже завтра. Об этом сообщило государственное информагентство Омана ONA, передает УНН.
Соответствующая договоренность достигнута в ходе переговоров с участием госсекретаря США Джона Керри, султана Омана Кабус бен Саида и делегации, представляющей мятежников - хуситов и свергнутого президента Йемена Али Абдалла Салеха.
Кроме того, стороны договорились о проведении в конце ноября консультаций в рамках мирного плана, предложенного спецпосланником ООН по Йемену Исмаилом Ульд Шейха Ахмеда.