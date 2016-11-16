Соглашение о перемирии в Йемене планируют принять уже завтра

Соответствующая договоренность достигнута в ходе переговоров с участием госсекретаря США Джона Керри, султана Омана Кабус бен Саида и делегации, представляющей мятежников - хуситов и свергнутого президента Йемена Али Абдалла Салеха.

Кроме того, стороны договорились о проведении в конце ноября консультаций в рамках мирного плана, предложенного спецпосланником ООН по Йемену Исмаилом Ульд Шейха Ахмеда.