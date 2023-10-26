Уельс визнав Голодомор геноцидом українського народу
Київ • УНН
КИЇВ. 26 жовтня. УНН. Парламент Уельсу ухвалив рішення про визнання Голодомору 1932-1933 років геноцидом українського народу. Про це інформує УНН із посиланням на повідомлення посольства України у Великій Британії.
Цитата
"Ми вдячні парламенту Уельсу та міністру конституції Уельсу Міку Антоніву за визнання Голодомору 1932-1933 років в Україні геноцидом проти українців", – зазначили в українському посольстві у соцмережі X.
Доповнення
Голодомор 1932-1933 років визнали геноцидом українського народу також парламенти 30 країн світу. Окрім того, 12 жовтня 2023 року Парламентська асамблея Ради Європи визнала Голодомор геноцидом українського народу.
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