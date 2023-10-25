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В Україні запустили онлайн-проєкт "Голодомор. Історії роду"

Київ • УНН

 • 146101 перегляди

КИЇВ. 25 жовтня. УНН. Держмистецтв запускає онлайн-проєкт «Голодомор. Історії роду», який покликаний вшанувати пам’ять жертв трагедії, спонукати українців досліджувати історію власного роду та показати глибину трагедії на конкретних прикладах простих українських родин. Проєкт створений до 90-тих роковин Голодомору 1932-1933 років. Про це повідомило Держмистецтво, передає УНН.

В Україні запустили онлайн-проєкт "Голодомор. Історії роду"

Цитата

«З опублікованих на цю тему книг, статей, списків тощо, ми знаємо страшні розповіді від людей, які пережили Голодомор 1932-1933 років, але чи кожен з нас знає історію, яка відбулась у його власній родині? Чи запитували ви своїх дідусів, бабусь, прадідів та прабабусь про те, що діялося з ними в голодні роки?», — йдеться у повідомленні.

Деталі

Протягом місяця, до Дня пам’яті жертв голодоморів, який цьогоріч припадає на 25 листопада, Держмистецтво публікуватиме на своїх сторінках у соціальних мережах історії-оповіді, записані зі слів очевидців, які пережили Голодомор 1932-1933 років.

Оповіді будуть опубліковані в соцмережах відомства. Їх можна позначити @Державне агентство України з питань мистецтв та мистецької освіти у дописах на Фейсбуку та Інстаграмі, а також додати хештег #Голодомор_Історії_роду, щоб об’єднати якомога більше «живих» історій.

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Окрім того, Держмистецтв приймає історії, пов’язані з Голодомором, та світлини родичів на e-mail: [email protected]. Ці розповіді також будуть опубліковані.

Цитата

«Позначайте @Державне агентство України з питань мистецтв та мистецької освіти у своїх дописах на Facebook та Instagram, а також додавайте хештег #Голодомор_Історії_роду, щоб об’єднати якомога більше «живих» історій», — додали у відомстві.

Доповнення

Перші спогади, записані Держмистецтв зі слів Ніни Білецької, онуки Наталії Матушевич, яка пережила Голодомор, вже можна прочитати на сторінках відомства у Фейсбуку та Інстаграмі.

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