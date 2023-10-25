В Украине запустили онлайн-проект "Голодомор. Истории рода"

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«Из опубликованных на эту тему книг, статей, списков и т.д., мы знаем страшные рассказы от людей, переживших Голодомор 1932-1933 годов, но каждый из нас знает историю, которая произошла в его собственной семье? Спрашивали ли вы своих дедушек, бабушек, прадедов и прабабушек о том, что происходило с ними в голодные годы?», — говорится в сообщении.

Детали

В течение месяца, ко Дню памяти жертв голодоморов, который в этом году приходится на 25 ноября, Госискусство будет публиковать на своих страницах в социальных сетях истории-рассказы, записанные со слов очевидцев, переживших Голодомор 1932-1933 годов.

Рассказы будут опубликованы в соцсетях ведомства. Их можно обозначить @Государственное агентство Украины по вопросам искусств и художественного образования в сообщениях на Фейсбуке и Инстаграме, а также добавить хэштег #Голодомор_Истории_рода, чтобы объединить как можно больше «живых» историй.

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Кроме того, Госискусство принимает истории, связанные с Голодомором, и фотографии родственников на e-mail: [email protected]. Эти рассказы также будут опубликованы.

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«Помечайте @Государственное агентство Украины по вопросам искусств и художественного образования в своих сообщениях на Facebook и Instagram, а также добавляйте хэштег #Голодомор_Истории_рода, чтобы объединить как можно больше «живых» историй», — добавили в ведомстве.

Дополнение

Первые воспоминания, записанные Госискусством со слов Нины Билецкой, внучки Натальи Матушевич, которая пережила Голодомор, уже можно прочитать на страницах ведомства в Фейсбуке и Инстаграме.