Удари рф по Харкову: кількість поранених зросла до понад 30
Київ • УНН
Внаслідок російських ударів по Харкову загинуло двоє людей, поранено понад 30. За попередніми даними, окупанти застосували ФАБ-250 з УМПК проти мирного населення.
У результаті ударів рф по Харкову кількість поранених зросла до понад 30 людей. Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, передає УНН.
"Чергові удари окупантів по Харкову. Внаслідок влучань за день - двоє загиблих, більше 30 поранених", - повідомив Синєгубов.
За його словами, ліквідація наслідків триває.
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Як повідомили у Нацполіції, за попередніми даними, росіяни сьогодні застосували проти мирного населення Харкова ФАБ-250 з УМПК.
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