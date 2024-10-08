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Удари рф по Харкову: кількість поранених зросла до понад 30

Удари рф по Харкову: кількість поранених зросла до понад 30

Київ • УНН

 • 18684 перегляди

Внаслідок російських ударів по Харкову загинуло двоє людей, поранено понад 30. За попередніми даними, окупанти застосували ФАБ-250 з УМПК проти мирного населення.

У результаті ударів рф по Харкову кількість поранених зросла до понад 30 людей. Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, передає УНН.

"Чергові удари окупантів по Харкову. Внаслідок влучань за день - двоє загиблих, більше 30 поранених", - повідомив Синєгубов.

За його словами, ліквідація наслідків триває.

Додамо

Як повідомили у Нацполіції, за попередніми даними, росіяни сьогодні застосували проти мирного населення Харкова ФАБ-250 з УМПК.

Один з ворожих боєприпасів влучив на прибудинкову територію в житловому масиві. Пошкоджено фасади та скління чотирьох дев'ятиповерхівки. Дістали поранення п'ятеро людей. Чоловік та жінка, які під час обстрілу перебували на вулиці, отримали не сумісні з життям травми. Їх особи встановлюють. Поліцейські медики полку поліції спеціального призначення надають допомогу постраждалим.

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

Війна
fab-250FAB-250
kharkivХарків

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