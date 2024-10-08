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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Удары рф по Харькову: количество раненых возросло до более 30

Удары рф по Харькову: количество раненых возросло до более 30

Киев  •  УНН

8 октября 2024, 17:55  •  7803 просмотра

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В результате российских ударов по Харькову погибли два человека, ранены более 30. По предварительным данным, оккупанты применили ФАБ-250 с УМПК против мирного населения.

В результате ударов рф по Харькову количество раненых возросло до более 30 человек. Об этом сообщил председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов, передает УНН.

"Очередные удары оккупантов по Харькову. В результате попаданий за день - двое погибших, более 30 раненых", - сообщил Синегубов.

По его словам, ликвидация последствий продолжается.

Добавим

Как сообщили в Нацполиции, по предварительным данным, россияне сегодня применили против мирного населения Харькова ФАБ-250 с УМПК.

Один из вражеских боеприпасов попал на придомовую территорию в жилом массиве. Повреждены фасады и остекление четырех девятиэтажек. Получили ранения пять человек. Мужчина и женщина, которые во время обстрела находились на улице, получили не совместимые с жизнью травмы. Их личности устанавливаются. Полицейские медики полка полиции специального назначения оказывают помощь пострадавшим.

Антонина Туманова

Антонина Туманова

Война
fab-250FAB-250
kharkivХарьков