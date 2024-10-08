Удары рф по Харькову: количество раненых возросло до более 30
Киев • УНН
В результате российских ударов по Харькову погибли два человека, ранены более 30. По предварительным данным, оккупанты применили ФАБ-250 с УМПК против мирного населения.
В результате ударов рф по Харькову количество раненых возросло до более 30 человек. Об этом сообщил председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов, передает УНН.
"Очередные удары оккупантов по Харькову. В результате попаданий за день - двое погибших, более 30 раненых", - сообщил Синегубов.
По его словам, ликвидация последствий продолжается.
Добавим
Как сообщили в Нацполиции, по предварительным данным, россияне сегодня применили против мирного населения Харькова ФАБ-250 с УМПК.
Один из вражеских боеприпасов попал на придомовую территорию в жилом массиве. Повреждены фасады и остекление четырех девятиэтажек. Получили ранения пять человек. Мужчина и женщина, которые во время обстрела находились на улице, получили не совместимые с жизнью травмы. Их личности устанавливаются. Полицейские медики полка полиции специального назначения оказывают помощь пострадавшим.