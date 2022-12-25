Удару по Херсону: росіяни свідомо обрали час і місце, де буде багато людей
Київ • УНН
КИЇВ. 25 грудня. УНН. Вчорашній удар по Херсону був спрямований на вбивство максимальної кількості людей – росіяни знали, що у місці, куди вони вдарять, буде скупчення людей. Про це у коментарі телеканалу FREEДОМ сказав перший заступник голови Херсонської облради Юрій Соболевський, передає УНН.
рф обрала місце та час для завдання удару по Херсону 24 грудня з максимальним скупченням людей.
«Найстрашніше, що вони вибрали місце та час для завдання удару, щоб була максимальна кількість жертв. Те що десятки машин згоріли і будівлі пошкоджені – це нічого, ми всі відбудуємо, але вони вибрали час та локацію де максимально людей знаходилося», - сказав Соболевський.
Він уточнив, що жителі Херсона намагаються уникати відкритих просторів та місць масового скупчення людей, за винятком Центрального ринку та Центрального універмагу. Росіяни знали, що там завжди є люди.
Нагадаємо
Вранці 24 грудня рашисти вдарили по центру Херсона, що призвело до загибелі 10 людей, ще 55 осіб отримали поранення.