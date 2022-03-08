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НАБУгейт: Офіс Генпрокурора відкрив кримінальне провадження проти детективів Кривоноса за незаконне прослуховування адвокатів
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07:07 • 2238 перегляди

НАБУгейт: Офіс Генпрокурора відкрив кримінальне провадження проти детективів Кривоноса за незаконне прослуховування адвокатів

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Удар в серце путінської військової машини: Зеленський подякував Байдену за заборону імпорту російської нафти

Удар в серце путінської військової машини: Зеленський подякував Байдену за заборону імпорту російської нафти

Київ • УНН

 • 107032 перегляди

КИЇВ. 8 березня. УНН. Президент України Володимир Зеленський подякував Президенту США Джо Байдену за заборону на імпорт російської нафти, газу та енергії, заявивши, що це “удар в серце путінської військової машини”. Про це Зеленський написав у своєму Twitter, пише УНН.

Цитата

“Вдячний США та Президенту Джо Байдену за завдання удару в серце військової машини Путіна та заборону нафти, газу і вугілля на американському ринку. Заохочуйте інші країни та лідерів на такі дії”, - написав Зеленський.

Додамо

Сьогодні Президент США Джо Байден повідомив, що Сполучені Штати вводять заборону на будь-який імпорт російської нафти, газу та енергії.

За словами Байдена, це крок, який має сильну двопалатну підтримку у Конгресі та в країні.

США ухвалили це рішення у тісній консультації з союзниками та партнерами, особливо в Європі, додав він.

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