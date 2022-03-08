Удар в серце путінської військової машини: Зеленський подякував Байдену за заборону імпорту російської нафти
Київ • УНН
КИЇВ. 8 березня. УНН. Президент України Володимир Зеленський подякував Президенту США Джо Байдену за заборону на імпорт російської нафти, газу та енергії, заявивши, що це “удар в серце путінської військової машини”. Про це Зеленський написав у своєму Twitter, пише УНН.
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“Вдячний США та Президенту Джо Байдену за завдання удару в серце військової машини Путіна та заборону нафти, газу і вугілля на американському ринку. Заохочуйте інші країни та лідерів на такі дії”, - написав Зеленський.
Додамо
Сьогодні Президент США Джо Байден повідомив, що Сполучені Штати вводять заборону на будь-який імпорт російської нафти, газу та енергії.
За словами Байдена, це крок, який має сильну двопалатну підтримку у Конгресі та в країні.
США ухвалили це рішення у тісній консультації з союзниками та партнерами, особливо в Європі, додав він.